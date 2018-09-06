Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Франческа Скьявоне завершила карьеру

Итальянская теннисистка в последний раз выходила на корт в июле

  • 06.09.2018 04:32
  • 139 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Франческа Скьявоне
© Getty Images. Франческа Скьявоне

38-летняя итальянская теннисистка Франческа Скьявоне, становившаяся победительницей Открытого чемпионата Франции 2010 года, объявила о завершении профессиональной карьеры.

Последний раз в текущем сезоне итальянка выходила на корт в июле на турнире в швейцарском Гштаде. Скьявоне уступила в первом круге австралийке Саманте Стосур.

«Для меня это очень важный момент в жизни, - сказала теннисистка во время пресс-конференции. - Я пришла к этому решению сердцем, так как, когда я приехала сюда [на US Open], голова мне сказала: «Пожалуйста, выйди на корт и сражайся». Но мое сердце считает иначе. Я очень довольна своей карьерой, жизнью и всем остальным».

Также итальянка отметила, что осуществила все свои мечты в профессиональном теннисе. «Когда мне было 18 лет, я мечтала о двух вещах, - продолжила Скьявоне. - Первая из них - победа на Открытом чемпионате Франции, а вторая - место в десятке мирового рейтинга. Я осуществила их, поэтому очень и очень счастлива».

Скьявоне начала карьеру в 1996 году. За это время она выиграла восемь турниров WTA, в числе которых находится Открытый чемпионат Франции (2010). Трижды в составе сборной Италии Скьявоне становилась победительницей Кубка Федерации (2006, 2009, 2010). Теннисистка является первое итальянкой, которая занимала место в пятерке мирового рейтинга (4-место в 2011 году).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТАСС

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.