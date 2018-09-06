Франческа Скьявоне завершила карьеру

38-летняя итальянская теннисистка Франческа Скьявоне, становившаяся победительницей Открытого чемпионата Франции 2010 года, объявила о завершении профессиональной карьеры.

Последний раз в текущем сезоне итальянка выходила на корт в июле на турнире в швейцарском Гштаде. Скьявоне уступила в первом круге австралийке Саманте Стосур.

«Для меня это очень важный момент в жизни, - сказала теннисистка во время пресс-конференции. - Я пришла к этому решению сердцем, так как, когда я приехала сюда [на US Open], голова мне сказала: «Пожалуйста, выйди на корт и сражайся». Но мое сердце считает иначе. Я очень довольна своей карьерой, жизнью и всем остальным».

Также итальянка отметила, что осуществила все свои мечты в профессиональном теннисе. «Когда мне было 18 лет, я мечтала о двух вещах, - продолжила Скьявоне. - Первая из них - победа на Открытом чемпионате Франции, а вторая - место в десятке мирового рейтинга. Я осуществила их, поэтому очень и очень счастлива».

Скьявоне начала карьеру в 1996 году. За это время она выиграла восемь турниров WTA, в числе которых находится Открытый чемпионат Франции (2010). Трижды в составе сборной Италии Скьявоне становилась победительницей Кубка Федерации (2006, 2009, 2010). Теннисистка является первое итальянкой, которая занимала место в пятерке мирового рейтинга (4-место в 2011 году).