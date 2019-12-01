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СВИТОЛИНА: «Как можно говорить, что я предаю Украину из-за денег?»

Украинская теннисистка – о конфликте с Федерацией тенниса Украины и критике со стороны болельщиков

  • 01.12.2019 19:55
  • 1718 просмотров
  • 3 комментария
СВИТОЛИНА: «Как можно говорить, что я предаю Украину из-за денег?»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, поступало ли ей предложение от Федерации теннису Украины участвовать в матчах Кубка Федерации. 
 
- Я знаю, что мой менеджер и Федерация общались через представителя ITF, чтобы прояснить некоторые моменты. Также пару дней назад мне звонил капитан сборной Михаил Филима и у нас был хороший разговор, так как я планирую сыграть в Таллине и надеюсь у меня все сложится для этого.
 
- Со стороны представителей ФТУ были какие-то извинения после ситуации, которая была в начале 2019 года?
- Нет, извинений не было, они всегда гнули свою линию, что я выпрашивала большую сумму за участие в сборной. Это присутствовало, но в первую очередь присутствовало также то, что я имела травму, которая бы не позволила мне играть. Были девочки, которые были готовы играть, а просто туда ехать я не вижу смысла транжирить свое здоровье. У меня есть восстановительный центр, мне нужно было находиться в Швейцарии, чтобы делать процедуры. Я считаю, что у нас в команде есть хороший выбор игроков и это большой плюс, а то, что накинулись на меня и говорили, что я не играю только из-за денег и так выставить меня, я считаю это было низко.
 
Я так много лет играла за сборную, я представляю Украину на мировом уровне каждую неделю в турнирах и потом говорить, что я предаю Украину из-за денег? В матчах Тура всегда возле моего имени находится украинский флаг, поэтому мне не понятно, как люди могут меня выставлять в плохом свете. Я же не выступаю под нейтральным флагом. Ты вкладываешь свою душу, силы, свое время в Украину, я занимаюсь здесь благотворительностью, делаю встречи с фанатами, уделяю время детям. Это занимает время, а люди воспринимают это как в порядке вещей. А вот если я пару раз не выступлю за Украину, да еще и по понятным причинам, то сразу слышу в свой адрес обвинения.
 
- В прошлом году менеджером сборной стала ваша близкая подруга Ольга Савчук и ваш конфликт с Федерацией на этом фоне стал еще более неожиданным. Эта ситуация как-то отразилась на ваших отношениях?
- Если честно, в той ситуации все было запутано, непонятно, что происходило. Мне говорили, что она будет менеджером, но не будет договариваться с игроками. Я думала, что о моем участии в матче она меня спрашивала со стороны подруги. Может быть ФТУ рассчитывала, что она сможет наладить контакт и переубедить меня. В нашей дружбе после этой истории ничего не нарушилось. Детали моего выступления мы с ней не обсуждаем, эти вопросы проходят только через моего агента.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    alekos59
    online
      alekos59, 01.12.2019 20:21
    0
    Лучше б тебе под нейтральный флаг слинять после таких рассуждений.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.12.2019 20:13
    +1
    Одного речення достатньо, щоб уся інша частина в'ю не мала значення.
    "вибачень не було, вони завжди гнули свою лінію, що я випрошувала велику суму за участь в збірній. Це було присутнє (!!!), але в першу чергу було присутнє також те, що я мала травму..."
    Щодо травми та відновлення у сугробі не висловився за рік тільки лінивий. Тобто, реальною залишається лише перша причина, більш того, Еліна її навіть не намагається спростувати.
    І як, же, дійсно, можна казати тут про гроші? Ні, федерація там теж не біла-пухнаста, але головна проблема все ж не у ній. Хто хоче, шукає можливість, хто не хоче - шукає причину. Це і щодо збірної, і щодо Москви підходить.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 01.12.2019 20:04
    -1
    Нарешті sport видав і другу частину інтерв'ю. А то все про "інші варіанти, інші варіанти". Що, соромно стало?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.12.2019 20:13
    +1
    Одного речення достатньо, щоб уся інша частина в'ю не мала значення.
    "вибачень не було, вони завжди гнули свою лінію, що я випрошувала велику суму за участь в збірній. Це було присутнє (!!!), але в першу чергу було присутнє також те, що я мала травму..."
    Щодо травми та відновлення у сугробі не висловився за рік тільки лінивий. Тобто, реальною залишається лише перша причина, більш того, Еліна її навіть не намагається спростувати.
    І як, же, дійсно, можна казати тут про гроші? Ні, федерація там теж не біла-пухнаста, але головна проблема все ж не у ній. Хто хоче, шукає можливість, хто не хоче - шукає причину. Це і щодо збірної, і щодо Москви підходить.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 01.12.2019 20:21
    0
    Лучше б тебе под нейтральный флаг слинять после таких рассуждений.
    Ссылка
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