Михайло ФІЛІМА: «Світоліна планує грати в Кубку Федерації і на Олімпіаді»

Капітан жіночої і тренер чоловічої збірних України з тенісу Михайло Філіма розповів про майбутні матчі українських національних команд в Кубку Федерації і Кубку Девіса, а також оцінив головні події кінця сезону в світовому тенісі.

- Наступного року жіноча збірна знову виступить в зональних змаганнях Першої групи Євро-Африканської зони. Наразі ми остаточно не знаємо склад груп, але відомі можливі команди-суперниці (команди Італії, Хорватії, Австрії, Естонії, Болгарії і Греції - прим.). Які наші шанси на успіх?

- Ми будемо знову розділені на дві групи: в одній зіграє 3 команди, в іншій – чотири. Ми та Італія будемо сіяними, тому займемо місця в різних групах.

Успішність нашого виступу, як і в 2019 році, буде залежити від кількох факторів. По-перше, це склад, який ми зможемо виставити в Таллінні. По-друге, фізичний стан гравців. Адже при форматі «дві одиночки плюс пара» потрібно дуже уважно грати кожен матч, шанс несподіваних результатів при цьому збільшується. До прикладу, цього року в Польші Леся Цуренко потрапила в психологічну яму, з якої не змогла вибратися.

Але якщо ми приїдемо найсильнішим складом, маємо непогані шанси вийти переможцями з цієї «м'ясорубки».

- Хто з українських тенісисток підтвердив свою участь в матчах Кубка Федерації?

- На 100% ще ніхто не підтвердив, але я вже майже з усіма в особистій розмові або по телефону обговорив це питання. З Еліною Світоліною, на жаль, не вдалося поспілкуватися особисто, коли вона була в Києві. В цей час я перебував зі своїми підопічними на турнірі у Вільнюсі і повернувся тільки у вівторок.

З Лесею Цуренко і з сестрами Кіченок ми поговорили ще до мого від'їзду і зараз починаємо готуватися до наступного сезону в Києві. Цей тиждень з нами на кортах МТА буде тренуватися і Марта Костюк. Також планую поспілкуватися і з іншими дівчатами: з Ястремською, Козловою і Завацькою. Думаю, що в середині грудня можна буде більш точно назвати склад.



БТУ. Леся Цуренко і Михайло Філіма БТУ. Леся Цуренко і Михайло Філіма

- Яку максимальну кількість тенісисток ми можемо привезти на матчі в Таллінн?

- П'ять гравців. Тому, якщо наші перші три ракетки дадуть згоду, то мені ще буде потрібна як мінімум одна з сестер Кіченок. З четвертим номером будемо вирішувати окремо, в залежності від того, чи потрібна нам буде тенісистка на одиночні матчі, чи на парну комбінацію. Наразі маю 2-3 тижні, щоб остаточно вирішити кадрові питання.

Звісно ми домовляємося і про фінансову складову, і про графік турнірів, але не потрібно забувати, що в останній момент щось може трапитися, що призведе до певних змін. Сподіваюся, що цього разу все буде добре.

- Світоліна під час свого перебування в Києві підтвердила бажання зіграти за збірну, але зробила це дуже обережно.

- Не забувайте також і про її потенційний виступ на Олімпіаді. Я говорив з Еліною, вона планує грати матчі Кубка Федерації і також хоче виступити на ОІ-2020. Сподіваюся, що перед матчами за збірну вона буде в найкращому фізичному стані.

Що стосується інших українок, то за нинішньої ситуації в рейтингу на Олімпіаді ще може зіграти Даяна Ястремська і потенційно ще сестри Кіченок.

В чоловіків є шанси також і в Олександра Долгополова, якщо він гарно розпочне сезон. Завдяки замороженому рейтингу (66 позиція - прим.), він за правилами буде мати право на 12 стартів, навіть пропустивши увесь рік. Якщо Долгополов добре відіграє 5-6 турнірів, то цілком може повернути свої позиції.

Олександр зараз продовжує відновлення після другої операції, наскільки я знаю, то все йде добре.



Інстаграм Олександра Долгополова Інстаграм Олександра Долгополова

- Якщо ми вже перейшли до чоловічої команди, то хотілося б почути характеристику майбутнього суперника в Кубку Девіса – команди Тайваню. Чи відомо вже, де ми приймемо цей матч?

- Рішення щодо остаточного місця проведення ще немає. Можливо, це буде Київ, можливо – регіони. Ми зараз спілкуємося із гравцями щодо покриття, але є нюанси. Збірна Тайваню грає тільки на харді, а це також і наше улюблене покриття. Як ви знаєте, якщо чоловіча збірна України грає домашні поєдинки, то це майже на 100% хард. Тому зараз ми ще вирішуємо це питання.

- Зовсім недавно був зіграний перший сезон оновленого Кубку Девіса. Що можете сказати про новий формат?

- Мені здається, що це непогана ідея. Багато сильних збірних приїжджає до одного міста і проводить стільки інтенсивних матчів. Статистика показує, що кількість вболівальників також була на пристойному рівні. Звісно є і мінуси. Наприклад, не у всіх вболівальників є можливість приїхати, щоб підтримати свою команду. А чи буде ця реформа успішною, покаже тільки час. Поки здається, що це щось нове і такий формат більше подобається як фанатам, так і експертам.

- Продовжуючи тему чоловічого тенісу, хотілося б поцікавитися прогнозом на наступний рік. Чи зможе «велика трійка» і далі домінувати в ATP-турі? Чи, можливо, виграш Ціціпасом Підсумкового турніру дає надію молодим?

- Думаю, що зміни в чоловічому тенісі вже назріли. Вважаю, що молодим гравцям вже час посунути легенд на другий план. Хоча в наступному році є шанси, що навіть Енді Маррей може повернутися на високий рівень.

По Ціціпасу згоден, він має усі шанси стати першим в рейтингу. З молодих ще хочу відзначити Шаповалова і Тіма, хоча Домінік вже не такий і юний. Мені ще подобаються Оже Альяссім і Медведєв. В Кірьоса, який також вже не такий молодий, я не вірю. Він дуже талановитий, але навряд чи досягне найбільших висот. Також були надії на Звєрєва, але цього сезону він проявив себе не дуже впевнено на головних стартах року.

Багато буде залежати від підготовки до сезону. Федерер також підтвердив, що готовий грати. Зрозуміло, що з кожним роком йому все важче, але цьогоріч у нього був півфінал Ролан Гаррос на найменш улюбленому покритті, майже виграш Вімблдону і переконлива перемога над Джоковичем на Підсумковому турнірі.

- Кого можете назвати серед фаворитів перед Australian Open?

- Обов'язково треба ставити на «велику трійку», але також серед фаворитів точно Ціціпас, і, можливо, Тім.

ATP. Новак Джокович, Рафаель Надаль і Роджер Федерер

- Повернемося до наших дівчат. Нещодавно Даяна Ястремська змінила тренера. Її новим наставником став Саша Баїн, який виграв з Наомі Осакою два Шлеми. Чи варто очікувати різкого підвищення результатів Даяни?

- Ястремська і так вже в топі, різкого підвищення точно не буде. Думаю, що команда Даяни обрала правильний шлях. Можливо, в них вже був певний пробний термін спільної роботи, коли вони вирішували, чи гравець і тренер підходять один одному. В Баїна колосальний досвід і я думаю, що він зможе підібрати потрібні ключі.

- Дивлячись матчі цього сезону здавалося, що якщо в Даяни не спрацьовував план «А», то плану «Б» майже ніколи і не було.

- Така проблема існує. Ястремська грає в агресивний теніс і часто на корті їй важко щось змінити. Думаю, що в цьому напрямку вони якраз і будуть працювати.

Також ходять чутки про нову людину в команді Еліни Світоліної . Я також думав, що це буде гравець, який вигравав турніри Великого Шолому. Людина, яка може підказати якісь нюанси, які важливі вже в півфіналах, в фіналах. Тому що рівень гри тенісисток там майже однаковий і ключі до перемоги саме в цих маленьких дрібницях.

Ми обговорювали результати сезону з Еліною. Не можна сказати, що він був поганий, чи феноменальний. Було два півфінали на турнірах Великого Шолому, де вона раніше не грала, але також і не було жодного титула.

- В жіночому турі цьогоріч найбільш несподівано себе проявила представниця Канади Б'янка Андреєску. Ви стикалися з нею в матчах Кубка Федерації. Чи було видно вже тоді її величезний потенціал?

- Нічого дивного в тому, що вона сильно відіграла цей рік, я не бачу. Чи так складається з нашими збірними, але я пам'ятаю, що колись в матчі чоловіків зі збірною Бельгії (2014 рік - прим.) Давид Гоффен розпочинав сезон в районі 100-го місця. Ми грали в Талліні і я вже тоді побачив, що це гравець рівня топ-10, після цього через кілька місяців він вже був у топ-20.