Молодь наступає. Тріумф Циципаса та невдачі фаворитів

Останній тенісний турнір року – чоловічий Підсумковий у Лондоні – може легко дати фору будь-якому жіночому змаганню за кількістю несподіваних результатів. Дуже нечасте явище у чоловічому тенісі, коли троє головних фаворитів турніру за версією букмекерів не можуть подолати навіть груповий етап. І ніхто з ветеранів-легенд не добирається до фіналу. Зате другий рік поспіль на Підсумковому перемагає молодий талант. Серйозних висновків з цього робити поки не варто, адже усі Шоломи поділили між собою Надаль з Джоковичем. Та все ж сил до самого кінця року Великим починає не вистачати. Як то кажуть, один раз – випадковість, два рази – співпадіння, три – закономірність. Поки ситуація знаходиться на другій стадії.

Як завжди, вісімка кращих за підсумками року була розділена у раунді-робін на дві групи. З них і почнемо.

Груповий етап

Група Бйорна Борг а

Тенісист І В П С О 1. Домінік Тім 3 2 1 4-3 2 2. Роджер Федерер 3 2 1 4-2 2 3. Новак Джокович 3 1 2 3-4 1 4. Маттео Берреттіні 3 1 2 2-4 1

Матчі групи Борга стартували поєдинком Маттео Берреттіні проти Новака Джоковича. Перший млинець італійця на Підсумкових турнірах вийшов прогнозовано гливким. Ніяких шансів серб своєму супротивнику не залишив, віддавши лише три гейми. А от другий матч вийшов значно цікавішим. Домінік Тім, який двічі переміг Роджера Федерера по ходу сезону, зумів зробити це і третій раз поспіль. Ранній брейк Тіма Роджер зміг ліквідувати, але закінчення кожної з партій залишилися за австрійцем. Йому вдалося виграти найважливіші м’ячі. Забігаючи наперед, скажемо, що подібне у виконанні Федерера ми в Лондоні ще побачимо. Досвід досвідом, але коли ноги починають не встигати за головою…

У першому матчі другого туру Федерер здолав Берреттіні 7:6(2), 6:3. Незважаючи на доволі близький рахунок, великої інтриги не було. Роджер тримав гру під контролем. Єдиний шанс вирівняти гру був у італійця у восьмому геймі другого сету. Але три брейкпойнти залишилися невикористаними, і відразу після цього Федерер прийняв на матч.

А потім настало справжнє божевілля. Хоча спочатку матч Тіма з Джоковичем виглядав просто цікавим та видовищним. Тенісисти обмінялися брейками у першому сеті, а на тайбрейку серб зробив на один мінібрейк більше. У другій партії австрієць зробив швидкий брейк, і не дав супернику підібратися до себе. В третій розпочалося! У першому ж геймі Тім бере подачу суперника, і ледь тут же не віддає свою. Але друга ракетка світу все ж зрівнює рахунок, 3:3. Все ніби котиться до тайбрейку, але при 5:5 Домінік розносить Джокера на прийомі під нуль. І так же легко віддає наступну власну подачу. Таки тайбрейк. Шальки терезів схиляються на бік Новака: він робить два поспіль мінібрейки. 3:0, 4:1. Все? Як би не так, наступні аж 5 розіграшів за Тімом. Подача на матч – і помилка! Але наступний м’яч на своїй подачі відправляє в сітку сам Джокович. Валідольна, але від того не менш класна перемога австрійця.

Перед третім туром визначилися володарі першого та четвертого місця у групі. Тім за будь-яких розкладів вигравав групу, а Берреттіні не міг піднятися вище 4-ї позиції. Мабуть, італійцю в очній дуелі перемога була більш потрібною для підтримання віри в себе, і він її здобув у двох сетах.

Другий матч дня, ніби за традицією, був цікавішим за перший. Адже за вихід до півфіналу сперечалися Джокович та Федерер. Чесно кажучи, серйозної боротьби не вийшло, бо швейцарець несподівано був на голову сильнішим за свого опонента. Коли востаннє Роджер робив усього 6 невимушених за матч з відсотком першої подачі 70+? Рахунок 6:4, 6:3 не виглядає розгромним, але суть гри була саме такою. Як боротися проти супервпевненої гри ветерана, Новаку за всю гру вирішити так і не вдалося. Він припинив боротьбу на стадії раунду-робін і не зміг поборотися з Надалем за першу сходинку рейтингу за підсумками сезону. А Федерер вийшов до свого 16-го півфіналу на Підсумкових турнірах за 17 разів участі в них.

Група Андре Агассі

Тенісист І В П С О 1. Стефанос Циципас 3 2 1 5-2 2 2. Олександр Звєрєв 3 2 1 4-2 2 3. Рафаель Надаль 3 2 1 4-4 2 4. Даніїл Медведєв 3 0 3 1-6 0

Група Агассі за своїм складом була «на папері», очевидно, цікавішою за квартет Борга. Не факт, що сильнішою, але цікавішою через трьох молодих талантів – точно. У стартовому матчі першого ігрового дня тут зустрілися двоє з них: Даніїл Медведєв та Стефанос Циципас. Ніби й другу половину сезону росіянин проводив значно сильніше за грека, і мав рекорд очних зустрічей 5:0. А матч видався рівним та впертим, та десь у нюансах трохи кращим виявився грек – 7:6(5), 6:4.

Рафаель Надаль проводив свій перший матч після пошкодження м’язів живота проти Олександра Звєрєва, минулорічного переможця турніру. Рафа запевняв, що ніякого фізичного дискомфорту не відчуває (і після гри ще раз підтвердив свої слова), але з рахунку 2:2 у першому сеті він програв німцю 6 геймів поспіль, і у гру повернутися після цього так і не зміг. Про що казати, коли іспанець не мав жодного брейкпойнту за гру! 6:2, 6:4 за Звєрєвим.

На відміну від іншої групи, квартет Агассі видавав найцікавіші матчі у перших іграх кожного туру. У другий ігровий день справжній трилер влаштували Надаль з Медведєвим. Схоже, їм сподобався такий формат на US Open. Хоча ніби знову нічого не віщувало. Перша партія видалася рівною, але на тайбрейку росіянин з рахунку 2:3 забрав 5 очок поспіль. Другий сет залишився без питань за Рафою, 6:3. Третій же був під цілковитим контролем Медведєва. Він повів 4:0, ледве не зробив і третій брейк, все ж, іспанець втримав свою подачу. Все одно, 1:5, 30:40 на подачі Рафи, тобто матчбол. Надаль ламає себе ментально, йде у ризиковану атаку та відіграє його. Забирає свій гейм, і тут Медведєв чомусь «поплив». Почав у своєму стилі корчити гримаси та жестикулювати до свого боксу, а Рафа швиденько з’їв усю перевагу суперника та перевів гру на тайбрейк. Де на вирішальних очках не залишив росіянину шансів – 7:4.

У другому матчі дня Циципас якось дуже вже легко та невимушено розбив Звєрєва 6:3, 6:2. Таким чином, перед заключним туром усі четверо тенісистів могли претендувати на вихід до півфіналу. Точніше, грек уже забронював собі вихід з групи з першого або другого місця, а троє інших тенісистів повинні були ще вибороти таке право. З цієї трійки у найкращому становищі знаходився Звєрєв. Йому достатньо було просто перемогти Медведєва.

Стефанос Циципас, незважаючи на свій фактичний вихід з групи і необхідність поберегти сили перед півфіналом, не став дарувати перемогу Надалю. Він, хоч не мав за матч жодного брейкпойнту, але міг перемогти іспанця. Грек взяв перший сет на тайбрейку, але не зумів перевести у тринадцяті гейми кінцівки двох наступних партій. Рафа виграв у трьох сетах, а ще отримав кубок від АТР за перше місце в рейтингу за підсумками сезону.

Перемога Надаля означала припинення боротьби за трофей для Медведєва. Здалося, що мотивації рубатися зі Звєрєвим йому явно не вистачало. Гроші та очки не замінять шансу виходу у півфінал. Німець узяв гору 6:4, 7:6(4), вийшов з групи і залишив за бортом змагань самого Рафу. Минулорічний тріумфатор турніру десь має подякувати фарту. Він виграв перший матч проти Надаля, який ще не увійшов до змагального ритму після травми. І вирішальна гра з Медведєвим, що вже не мав турнірної мотивації. Між цими матчами – поразка без шансів від Циципаса. Кому там щастить, ви кажете? Сильнішим? Точно?

Півфінали.

Стефанос Циципас – Роджер Федерер 6:3, 6:4

Тенісисти ще до матчу встановили своєрідний рекорд. Ніколи ще в рамках Підсумкових турнірів різниця у віці двох суперників не складала цілих 17 років. Але назвати продемонстровану гру якоюсь особливою язик не повернеться. Варто відмітити хіба несподівану зібраність молодого грека на вирішальних м’ячах. На відміну від Федерера. У Роджера ми подібне вже бачили в стартовій грі турніру проти Тіма. Але, пробачте, один реалізований брейкпойнт з 12-ти – це провал. Так, грек у подібні моменти непогано подавав. Але прийоми другої подачі швейцарцем кудись в район Тауера пояснити важко. Циципас же реалізував 3 шанси на брейк з 4-х і заслужено вийшов у фінал. Не завадила навіть можлива втома від учорашньої битви з Рафою.

Домінік Тім – Олександр Звєрєв 7:5, 6:3

Час фарту для німця закінчився у груповому раунді. У півфіналі йому довелося грати проти тенісиста, що показував до цього, мабуть, найсильніший теніс на турнірі зі всіх учасників. Звєрєв почав матч трохи краще, мав пару шансів узяти подачу опонента, але не вийшло. Натомість, у 12-му геймі першого сету, коли вже всі чекали тайбрейку, Тім отримав подвійний брейкпойнт і скористався другим сетболом. І у другій партії австрієць зачепився за одну з подач німця, з третьої можливості зумівши її взяти, 4:2. Такий собі тенісно-формулічний «сліпстрим» Звєрєву зробити не вдалося: Тім на наступній своїй подачі відіграв два брейкпойнти суперника, і спокійно довів гру до перемоги.

Фінал.

Стефанос Циципас – Домінік Тім 6:7(6), 6:2, 7:6(4)

Вирішальна гра турніру вдалася на славу! Об’єктивно, у ній зустрілися два найкращі тенісисти турніру, які виграли свої групи, синхронно поступившись у третіх матчах, що нічого особливого для них уже не значили. Перша партія фіналу видалася рівною, з обопільними шансами на брейк, які так і залишилися невикористаними. На тайбрейку Тім пішов у відрив – 3:0, 5:2. Грек зумів зрівнятися на п’яти, але все ж узяти тай не зумів. З другого сетболу сет пішов до скарбнички австрійця.

А далі почалися веселощі! Гра Тіма несподівано розвалилася на шматки. За перші 4 гейми другої партії йому вдалося виграти аж два розіграші! Тут Домініку вдалося налагодити свою подачу, але в геймах суперника нічого зробити, як і раніше, не вдавалося. На початку третьої партії Циципас продовжував володіти великою перевагою. Дві свої подачі він узяв під нуль, а з двох геймів суперника забрав один. Хоча мав усі шанси на повторення старту другого сету і 4:0. Але 3:1 – теж непогано. Було. Бо тут Тім увімкнувся на повну. Майже перестав помилятися, знову почали проходити його потужні форхенди та кинджальний одноручний бекхенд. Довелося згадати, що у вирішальних сетах цього року на харді Тім має рекорд 11:0. Австрієць вийшов уперед 4:3, і уже Стефаносу довелося заводити себе, щоб швидко не програти. Це йому вдалося, і вже на тайбрейку повторилася ситуація в сеті у мініатюрі. Дві помилки Тіма призвели до двох мінібрейків Циципаса та рахунку 4:1. Дві неймовірні атаки на прийомі дозволили австрійцю цей гандикап ліквідувати. Але наступні помилки призвели уже до перемоги грека. Перемоги заслуженої, бо стабільність – ознака майстерності.

21-річний Стефанос Циципас рухається нагору поступово, але впевнено. Минулого року він виграв Підсумковий турнір для молоді – Next Gen – а цього сезону переміг і на головному змаганні. Грек став наймолодшим тріумфатором Підсумкового з 2001 року. Циципас завершає сезон на 6-й позиції світового рейтингу, а його суперник по фіналу підіймається на 4-у сходинку. Лідирує, як уже зазначалося, Рафаель Надаль. Є такі думки, що наступного року гегемонія Великих може скінчитися. Поживемо-побачимо.

Паралельно з одиночками, у Лондоні відбувався Підсумковий турнір у парному розряді. Минулорічні фіналісти, французи Ербер/Маю, цього року просто знищили опонентів, здобувши перемоги в усіх п’яти матчах у двох сетах. Іхні суперники по вирішальному матчу, нідерландсько-південноафриканська пара Класен/Вінас, зуміли камбекнути у півфіналі проти перших ракеток світу, колумбійців Кабаля/Фари, після програного першого сету, маючи на тайбрейку другого 0:4. Та все ж проти французького лому прийому в них не знайшлося.

Парний розряд. Фінал.

П’єр-Юг Ербер/Ніколя Маю – Рейвен Класен/Майкл Вінас 6:3, 6:4

Тепер тенісисти отримають півтора місяці на відпочинок. Відпочинемо і ми, вболівальники. Зустрінемося у Австралії в січні.