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ЗУКИН: Будем ставить вопрос о целесообразности приглашения Свитолиной

Вице-президент ФТУ заявил, что лучшая украинская теннисистка может больше не сыграть в сборной

  • 13.04.2019 14:37
  • 1706 просмотров
  • 5 комментариев
ЗУКИН: Будем ставить вопрос о целесообразности приглашения Свитолиной
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина может больше не сыграть в составе сборной Украины.
 
«На следующем заседании президиума ФТУ будем рассматривать вопрос о дальнейшем выступлении Элины Свитолиной в Кубке Федерации: приглашать или не приглашать ее в будущем. Каждый должен нести ответственность за свои действия.
 
Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду. Если игрок говорит: «Я не хочу, я не могу», мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Но мы не один из них не затрагиваем. Если человек не хочет – не надо. В команде не нужен человек, который не хочет играть.
 
Отлично отношусь к Свитолиной, как к человеку, – она прекрасная девушка. Но я напомню, что в отличие от той же Ястремской, которая развивалась без помощи ФТУ, спонсором Элины был Юрий Сапронов, первый вице-президент федерации на тот момент. Получается, что она выращена Федерацией тенниса Украины, от начала и до конца», – сказал Зукин.
 
Напомним, последний раз Свитолина играла в составе сборной Украины в апреле 2017 года против сборной Германии, после чего пропустила встречи с Австралией, Канадой и матчи Первой группы Евро-Африканской зоны, которые в феврале прошли в Польше.
 
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Источник — Dolgopolova Live

(4 голоса)

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Комментарии
    Hottabych
      Hottabych, 13.04.2019 15:24
    0
    Да о чём Вы говорите...У Свитолиной всегда,как не Фотосессия так она Блины печет.Какая тут Сборная.Не когда ей...Некогда.
    Ссылка
    Александр Домащенко
      Александр Домащенко, 13.04.2019 15:03
    +1
    Чиновник в состоянии административного восторга много дров может наломать. Трепещи, Свитолина, Зукин говорить будет! Одно слово, начальник. Кому-нибудь известно хотя бы одно его достижение на спортивном поприще?
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.04.2019 14:55
    0
    Сапронов давал свои деньги! А в федерации лучше бы не открывали рот. Гнать их на...й.
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 13.04.2019 14:51
    -1
    А якщо ініціатива пропусків була її агента?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.04.2019 14:42
    +1
    Интересно, что Свитолина ответит. В последнее время у нее по обьективным причинам не получалось сыграть, хотя та же Даяна жертвовала здоровьем и временем, а Цуренко и Козлова даже пропускали неплохие турниры
    Ссылка
    Александр Домащенко
      Александр Домащенко, 13.04.2019 15:03
    +1
    Чиновник в состоянии административного восторга много дров может наломать. Трепещи, Свитолина, Зукин говорить будет! Одно слово, начальник. Кому-нибудь известно хотя бы одно его достижение на спортивном поприще?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.04.2019 14:42
    +1
    Интересно, что Свитолина ответит. В последнее время у нее по обьективным причинам не получалось сыграть, хотя та же Даяна жертвовала здоровьем и временем, а Цуренко и Козлова даже пропускали неплохие турниры
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 13.04.2019 15:24
    0
    Да о чём Вы говорите...У Свитолиной всегда,как не Фотосессия так она Блины печет.Какая тут Сборная.Не когда ей...Некогда.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.04.2019 14:55
    0
    Сапронов давал свои деньги! А в федерации лучше бы не открывали рот. Гнать их на...й.
    Ссылка
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