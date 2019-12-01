Канепи выиграла 15-тысячник ITF, чтобы попасть в основу Australian Open

14:16 — AdvocatusDei

Ой, как смешно шутят «динамовские», почти так же , как играет их команда

14:14 — JulikoB

Радуйтесь что хоть соперник пишет на вашем унылом дрочиве.

14:13 — JulikoB

Та тогда вообще никого не будет.