Канепи выиграла 15-тысячник ITF, чтобы попасть в основу Australian Open

Бывшая 15-я ракетка мира Кайя Канепи (№105 WTA) выиграла 15-тысячник ITF в чешском Миловице.
34-летняя эстонка получила на турнир wild card и поочередно расправилась с соперницами из глубин мирового рейтинга (№1228, 1104, 917 и 582).
Отметим, что победа на 15-тысячнике принесет Канепи 25 очков в рейтинг WTA. Таким образом, она максимально увеличила свои шансы на попадание в основную сетку Australian Open.
Источник — Sport.ua
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Не 25, и даже не 12, а только 10 очков.
Не 25, и даже не 12, а только 10 очков.
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