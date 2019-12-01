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Канепи выиграла 15-тысячник ITF, чтобы попасть в основу Australian Open

34-летняя эстонка очень хочет cыграть в основной сетке турнира Grand Slam

  • 01.12.2019 13:25
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
Канепи выиграла 15-тысячник ITF, чтобы попасть в основу Australian Open
© WTA. Кайа Канепи
Бывшая 15-я ракетка мира Кайя Канепи (№105 WTA) выиграла 15-тысячник ITF в чешском Миловице.
 
34-летняя эстонка получила на турнир wild card и поочередно расправилась с соперницами из глубин мирового рейтинга (№1228, 1104, 917 и 582).
 
Отметим, что победа на 15-тысячнике принесет Канепи 25 очков в рейтинг WTA. Таким образом, она максимально увеличила свои шансы на попадание в основную сетку Australian Open.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 01.12.2019 14:04
    +2
    "Отметим, что победа на 15-тысячнике принесет Канепи 25 очков в рейтинг WTA"
    Не 25, и даже не 12, а только 10 очков.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 01.12.2019 14:04
    +2
    "Отметим, что победа на 15-тысячнике принесет Канепи 25 очков в рейтинг WTA"
    Не 25, и даже не 12, а только 10 очков.
    Ссылка
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