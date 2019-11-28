Цуренко откроет новый сезон на турнире в Китае

11:49 — kruch_

Блин, новость про Шахтер а на ветке куча кастрюлеголовых из самаговеликогоклуба ))))

11:45 — mony65

Пациенты с шизофренией уверены, что голоса в их голове поступают извне с тобой все понятно-Так до...

11:40 — jekаfunny

11:40 — korsun_skif

Ну разговор то они начнут с 50, а сторгуются на 25

11:40 — korsun_skif

Ну разговор то они начнут с 50, а сторгуются на 25

11:40 — Axmetov1

Так долго писал,старался и такой короткий ответ от Донецких

11:40 — Laeda

Ты давай не сравнивал игроков которые уже все доказали с недожертвами расизма которых непонятно г...

11:38 — K_Sarioglo@i.ua

Если учесть сколько сейчас платят за Мбаппе, Неймара, Погба,Де Лигта...То эта сумма не кажется ко...