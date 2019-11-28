Цуренко откроет новый сезон на турнире в Китае

Третья ракетка Украины Леся Цуренко определилась с первым турниром 2020 года. Сезон спортсменка начнет в китайском Шэньчжэне.
Турнир WTA International пройдет с 4-го по 11-е января.
Цуренко из-за серьезной травмы пропустила вторую половину 2019 года, завершив сезон на 72-м месте.
Ранее стало известно, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская откроют сезон в Австралии.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.