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У Надежды Киченок партнером будет экс-первая ракетка мира

Саня Мирза из Индии провела два года вне корта из-за рождения сына

  • 26.11.2019 16:36
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У Надежды Киченок партнером будет экс-первая ракетка мира
© Twitter. Саня Мирза
Украинская теннисистка Надежда Киченок в начале 2020 году будет выступать с новой напарницей.
 
В состав дуэта войдет экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза из Индии. Она провела два года вне корта из-за рождения сына.
 
Планируется, что украино-индийская пара выступит в январе 2020 года на турнире в Хобарте, а также на Australian Open.
 
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Источник — XSport

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