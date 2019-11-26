У Надежды Киченок партнером будет экс-первая ракетка мира

Украинская теннисистка Надежда Киченок в начале 2020 году будет выступать с новой напарницей.

В состав дуэта войдет экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза из Индии. Она провела два года вне корта из-за рождения сына.

Планируется, что украино-индийская пара выступит в январе 2020 года на турнире в Хобарте, а также на Australian Open.