У Надежды Киченок партнером будет экс-первая ракетка мира

Украинская теннисистка Надежда Киченок в начале 2020 году будет выступать с новой напарницей.
В состав дуэта войдет экс-первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза из Индии. Она провела два года вне корта из-за рождения сына.
Планируется, что украино-индийская пара выступит в январе 2020 года на турнире в Хобарте, а также на Australian Open.
Источник — XSport
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