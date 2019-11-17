Доминик Тим – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 17-го ноября, состоится финальный матч Итогового турнира ATP.
Греческий теннисист Стефанос Циципас сразится с австрийцем Домиником Тимом. Напомним, оба спортсмена выиграли свои группы, а в полуфиналах одолели Роджера Федерера и Александра Зверева соответственно.
Поединок начнется в 20:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались шесть раз, австриец выиграл 4 матча, но последние две очные встречи он проиграл.
Источник — Sport.ua
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