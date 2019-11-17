Войти или Зарегистрироваться

Доминик Тим – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира ATP

  • 17.11.2019 13:10
  • 517 просмотров
  • 1 комментарий
Доминик Тим – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Доминик Тим
В воскресенье, 17-го ноября, состоится финальный матч Итогового турнира ATP.
 
Греческий теннисист Стефанос Циципас сразится с австрийцем Домиником Тимом. Напомним, оба спортсмена выиграли свои группы, а в полуфиналах одолели Роджера Федерера и Александра Зверева соответственно.
 
Поединок начнется в 20:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты встречались шесть раз, австриец выиграл 4 матча, но последние две очные встречи он проиграл.
 

Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.11.2019 13:15
    0
    Грек зверюга! Думаю он выиграет финал
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.11.2019 13:15
    0
    Грек зверюга! Думаю он выиграет финал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности