Циципас – первый финалист Итогового турнира АТР

19:59 — Александр Шевченко

Это расизмом попахивает, Эден и Торган распяли сосийских мальчиков в пидабурге, вернее чпокнули п...

19:58 — SEPULTARA

Соси .... мацкаль

19:58 — Алекс Морган

Плять, сцуки брюссельские!!! дидов не чтут

19:57 — abc.ua

Рвёт кацаппов Бельгия

19:56 — УАФ– М а ф і я!

Я в Украине живу, а ты судя по комментариям, где то в Ростове

19:56 — ZAKARPATFAN

Вспоминается заглавие на сайте Чемпионат. КОМ после матча Украина-Португалия 2-1. Оно было таким:...

19:55 — Александр Шевченко

Сразу видно, что братья Азары козацкого роду, чпокают мАцкалей, шо аж гай шумит)

19:54 — Taran

Точно такое же, как и ты.

19:54 — Виктор Петренко

Головою вдарився?Причому тут розміри країни?Ти на рейтинг збірних дивилося,чи тобі аби пернути ту...

19:53 — УАФ– М а ф і я!

Причем тут Украина? И какое ты отношение к ней имеешь, ватан?