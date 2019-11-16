Циципас – первый финалист Итогового турнира АТР

Сегодня в первом полуфинале Итогового турнира АТР в Лондоне Стефанос Циципас встречался с Роджером Федерером.
Греческий теннисист одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 36 минут.
1/2 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:4
Второй финалист определится в матче между Домиником Тимом и Александром Зверевым. Начало поединка – в 22:00 по Киеву. Финал Итогового турнира состоится завтра, 17 ноября.
Источник — Sport.ua
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