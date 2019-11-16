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Циципас – первый финалист Итогового турнира АТР

Греческий теннисист в двух сетах обыграл Роджера Федерера

  • 16.11.2019 18:36
  • 2030 просмотров
  • 1 комментарий
Циципас – первый финалист Итогового турнира АТР
© ATP. Стефанос Циципас

Сегодня в первом полуфинале Итогового турнира АТР в Лондоне Стефанос Циципас встречался с Роджером Федерером.

Греческий теннисист одержал уверенную победу в двух сетах.  Матч продолжался 1 час и 36 минут.

1/2 финала

Стефанос Циципас (Греция) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:3, 6:4

Второй финалист определится в матче между Домиником Тимом и Александром Зверевым. Начало поединка – в 22:00 по Киеву. Финал Итогового турнира состоится завтра, 17 ноября.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Dniprovskij
      Dniprovskij, 16.11.2019 18:56
    0
    Грек как нашаманил
    Ссылка
    Dniprovskij
    online
      Dniprovskij, 16.11.2019 18:56
    0
    Грек как нашаманил
    Ссылка
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