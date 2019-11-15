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Роджер Федерер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира ATP

  • 15.11.2019 23:50
  • 230 просмотров
  • 1 комментарий
Роджер Федерер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Роджер Федерер
В субботу, 16-го ноября, состоится первый полуфинальный матч Итогового турнира ATP.
 
Шестикратный обладатель титула Рождер Федерер сразится с дебютантом Стефаносом Циципасом. Напомним, грек выиграл группу Андре Агасси, швейцарец финишировал вторым в квартете Бьорна Борга.
 
Поединок начнется в 16:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты встречались трижды, Федерер выиграл два матча.
 
Победитель встречи сразится в финале против Доминика Тима из Австрии или Александра Зверева из Германии.
 
Плеер будет добавлен ближе к началу матча
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 15.11.2019 23:56
    0
    За Роже!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 15.11.2019 23:56
    0
    За Роже!
    Ссылка
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