Роджер Федерер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 16-го ноября, состоится первый полуфинальный матч Итогового турнира ATP.
Шестикратный обладатель титула Рождер Федерер сразится с дебютантом Стефаносом Циципасом. Напомним, грек выиграл группу Андре Агасси, швейцарец финишировал вторым в квартете Бьорна Борга.
Поединок начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались трижды, Федерер выиграл два матча.
Победитель встречи сразится в финале против Доминика Тима из Австрии или Александра Зверева из Германии.
Плеер будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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