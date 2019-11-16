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Доминик Тим стал вторым финалистом Итогового турнира ATP

Александр Зверев не смог защитить прошлогодний титул

  • 16.11.2019 23:55
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
Доминик Тим стал вторым финалистом Итогового турнира ATP
© ATP. Доминик Тим
Действующий чемпион Итогового турнира ATP немец Александр Зверев проиграл полуфинальную встречу Доминику Тиму.
 
Австриец выиграл в двух сетах, разобравшись с соперником за полтора часа.
 
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3
 
В финале Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом, который ранее в матче 1/2 финала одолел швейцарца Роджера Федерера.
 
Также отметим, что австриец завершит сезон на четвертом месте в рейтинге ATP, сразу после «большой тройки».
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 17.11.2019 00:23
    +1
    Просто чудово!!!Старпьорів та кацапів не буде у фіналі!!!Вперед Стефанос!!!
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 17.11.2019 00:23
    +1
    Просто чудово!!!Старпьорів та кацапів не буде у фіналі!!!Вперед Стефанос!!!
    Ссылка
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