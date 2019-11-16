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Доминик Тим стал вторым финалистом Итогового турнира ATP 00:23 — Виктор Петренко Просто чудово!!!Старпьорів та кацапів не буде у фіналі!!!Вперед Стефанос!!!

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