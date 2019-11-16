Доминик Тим стал вторым финалистом Итогового турнира ATP

Действующий чемпион Итогового турнира ATP немец Александр Зверев проиграл полуфинальную встречу Доминику Тиму.
Австриец выиграл в двух сетах, разобравшись с соперником за полтора часа.
Итоговый турнир ATP. Полуфинал
Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3
В финале Тим встретится с греком Стефаносом Циципасом, который ранее в матче 1/2 финала одолел швейцарца Роджера Федерера.
Также отметим, что австриец завершит сезон на четвертом месте в рейтинге ATP, сразу после «большой тройки».
Источник — Sport.ua
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