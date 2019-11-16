Леся ЦУРЕНКО: «Трачу на команду 200 тысяч долларов в год»

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о том, сколько денег тратит и зарабатывает в год:

«То, что пишут на сайтах – нужно сразу отнимать 30%. Более того, все зависит и от места, где выступаем. К примеру, в штате Калифорния отнимают 37% на налоги.

Что же касается расходов на команду, я посчитала, что у меня уходит свыше 200 тысяч долларов в год. Это в команде у меня минимум людей: я, тренер и физиотерапевт».

Ранее Цуренко призналась, что задумывается о создании семьи.