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Леся ЦУРЕНКО: «Трачу на команду 200 тысяч долларов в год»

Украинка рассказала о своих доходах и расходах

  • 16.11.2019 17:10
  • 1621 просмотр
  • 6 комментариев
Леся ЦУРЕНКО: «Трачу на команду 200 тысяч долларов в год»
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о том, сколько денег тратит и зарабатывает в год:

«То, что пишут на сайтах – нужно сразу отнимать 30%. Более того, все зависит и от места, где выступаем. К примеру, в штате Калифорния отнимают 37% на налоги.

Что же касается расходов на команду, я посчитала, что у меня уходит свыше 200 тысяч долларов в год. Это в команде у меня минимум людей: я, тренер и физиотерапевт».

Ранее Цуренко призналась, что задумывается о создании семьи.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.11.2019 18:27
    0
    Игорь Онищук, 16.11.2019 18:12
    где то у вас ошибка в расчетах. Минус никак не может быть
    Точно. Там в неї плюс 251 943 долларів, якщо 645633 долларів мінус 30% та 200 тис. Тормознув.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 16.11.2019 18:12
    0
    где то у вас ошибка в расчетах. Минус никак не может быть
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.11.2019 18:04
    0
    vizuals, 16.11.2019 18:03
    У цоому році Леся заробила безпосередньо на турнірах $645,633. Віднімаємо 30 відсотків на податки і 200 тіс на команду. Вона у мінусі на 6310 тис доллярів. Але в неї ще є усякі спонсорські надходження мабуть. Але усе одно багато грошей не має. У парі минулих років було трохи краще
    Не 6310 тис , а 6310 доллярів
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.11.2019 18:03
    0
    У цоому році Леся заробила безпосередньо на турнірах $645,633. Віднімаємо 30 відсотків на податки і 200 тіс на команду. Вона у мінусі на 6310 тис доллярів. Але в неї ще є усякі спонсорські надходження мабуть. Але усе одно багато грошей не має. У парі минулих років було трохи краще
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 16.11.2019 17:27
    +1
    alefteev77, 16.11.2019 17:22
    Свитолина в своем интервью Кате Осадчей сказала, что тратит 250 тыс в год на команду.
    Около 300, но в команде 5 человек, вроде так было в интервью.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 16.11.2019 17:22
    0
    Свитолина в своем интервью Кате Осадчей сказала, что тратит 250 тыс в год на команду.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 16.11.2019 17:27
    +1
    alefteev77, 16.11.2019 17:22
    Свитолина в своем интервью Кате Осадчей сказала, что тратит 250 тыс в год на команду.
    Около 300, но в команде 5 человек, вроде так было в интервью.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.11.2019 18:27
    0
    Игорь Онищук, 16.11.2019 18:12
    где то у вас ошибка в расчетах. Минус никак не может быть
    Точно. Там в неї плюс 251 943 долларів, якщо 645633 долларів мінус 30% та 200 тис. Тормознув.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 16.11.2019 18:12
    0
    где то у вас ошибка в расчетах. Минус никак не может быть
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.11.2019 18:04
    0
    vizuals, 16.11.2019 18:03
    У цоому році Леся заробила безпосередньо на турнірах $645,633. Віднімаємо 30 відсотків на податки і 200 тіс на команду. Вона у мінусі на 6310 тис доллярів. Але в неї ще є усякі спонсорські надходження мабуть. Але усе одно багато грошей не має. У парі минулих років було трохи краще
    Не 6310 тис , а 6310 доллярів
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.11.2019 18:03
    0
    У цоому році Леся заробила безпосередньо на турнірах $645,633. Віднімаємо 30 відсотків на податки і 200 тіс на команду. Вона у мінусі на 6310 тис доллярів. Але в неї ще є усякі спонсорські надходження мабуть. Але усе одно багато грошей не має. У парі минулих років було трохи краще
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 16.11.2019 17:22
    0
    Свитолина в своем интервью Кате Осадчей сказала, что тратит 250 тыс в год на команду.
    Ссылка
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