Леся ЦУРЕНКО: «Трачу на команду 200 тысяч долларов в год»

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о том, сколько денег тратит и зарабатывает в год:
«То, что пишут на сайтах – нужно сразу отнимать 30%. Более того, все зависит и от места, где выступаем. К примеру, в штате Калифорния отнимают 37% на налоги.
Что же касается расходов на команду, я посчитала, что у меня уходит свыше 200 тысяч долларов в год. Это в команде у меня минимум людей: я, тренер и физиотерапевт».
Ранее Цуренко призналась, что задумывается о создании семьи.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.