Леся ЦУРЕНКО: «Думаю о создании семьи, но пока хочу продолжать играть»

Украинская теннисистка Леся Цуренко дала понять, что в ближайшее время вопрос завершения карьеры не стоит на повестке ее дня.

«Создание семьи? Конечно, я об этом думаю. Но, как и всем теннисисткам, сложно выстроить личную жизнь, имея такой график. Но сейчас я должна расставить приоритеты. Мне нравится играть в теннис профессионально, и я готова заниматься этим еще много лет. Не только я, а весь теннис стал более возрастным».

«И с разумным подходом к тренировкам и графику можно играть очень долго. Я решила, что еще поиграю, а уже потом буду думать о семье», - сказала Цуренко.

30-летняя спортсменка ранее рассказала, что 2019 год стал самым сложным в карьере.