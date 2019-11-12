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Леся ЦУРЕНКО: «Мой худший и самый тяжелый сезон в карьере»

Украинская теннисистка долго восстанавливалась после травмы

  • 12.11.2019 16:13
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Леся ЦУРЕНКО: «Мой худший и самый тяжелый сезон в карьере»
© Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Леся Цуренко пропустила всю вторую половину сезона из-за серьезной травмы руки, однако спортсменка с оптимизмом смотрит в будущее.

«Если честно, то это был мой самый сложный сезон в карьере. У меня никогда не было таких травм. И у меня было много психологических проблем личного характера, которые не позволяли мне нормально играть. Так что однозначно - самый тяжелый и худший сезон в карьере».

«Но я спокойно об этом говорю, так как сейчас я на позитивном настрое. Оставила все позади и позитивно смотрю на новый сезон», - сказала Цуренко.

В течение сезона Цуренко потеряла статус второй ракетки Украины, пропустив вперед Даяну Ястремскую.

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Источник — Новое время

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