09:44 — nabooo

Вот только нужно учитывать, что Скрипник играет в контроль мяча именно через центр поля, поэтому ...

09:44 — odiniznashih

Заря и правда кузница кадров. Там умеют раскрыть и засветить тех к в других командах оказывался л...