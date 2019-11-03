В воскресенье, 3 ноября, украинка Элина Свитолина (№8 WTA) сыграет финальный матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Соперницей украинки, которая является действующей чемпионкой турнира, станет австралийка Эшли Барти (№1 WTA). Поединок начнется не ранее 13:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 5 раз, украинка выиграла все матчи. В прямом эфире матч покажет телеканал «Спорт 1», а также Матч! Арена.
Источник — Sport.ua
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