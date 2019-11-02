Элина СВИТОЛИНА: «Завтра важный матч, в котором нужно выиграть»

«Продолжать матч было тяжело. Когда соперница получает травму, она пытается играть более рискованно. На самом деле, она очень хорошо била по мячу, я же должна была попытаться двигать ее по корту. Это было нелегко, потому что тяжелее найти баланс, когда нужно и сильно бить по мячу, и попытаться правильно его направить.

Белинда рисковала. Иногда, конечно, она допускала много ошибок. Но иногда – наносила потрясающие удары. В этом и есть опасность, о которой нужно помнить.

Сегодня у меня очень хорошо шла подача. В начале матча я отлично чувствовала себя. Думаю, это мой рекорд за матч - 16 эйсов . Это действительно позитивный момент. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе и во время финала.

Завтра важный матч, в котором нужно выиграть. Я стараюсь думать о каждом конкретном поединке. Не нужно загадывать далеко вперед, ведь может столько всего произойти.

На таком большом турнире, как этот, когда нужно постоянно играть против кого-то, кто входит в первую восьмерку, кто с самого начала играет сильно, я должна быть в форме с первого дня, быть собранной и готовой к матчам.

В каждом поединке нужно показывать свой лучший теннис, свои лучшие волевые качества и физическую подготовку. Люблю расширять собственные границы», – сказала Свитолина.