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Элина СВИТОЛИНА: «Завтра важный матч, в котором нужно выиграть»

Украинская теннисистка – о победе в полуфинале Итогового турнира WTA

  • 02.11.2019 21:00
  • 1669 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Завтра важный матч, в котором нужно выиграть»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу в полуфинале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне.
 
«Продолжать матч было тяжело. Когда соперница получает травму, она пытается играть более рискованно. На самом деле, она очень хорошо била по мячу, я же должна была попытаться двигать ее по корту. Это было нелегко, потому что тяжелее найти баланс, когда нужно и сильно бить по мячу, и попытаться правильно его направить.
 
Белинда рисковала. Иногда, конечно, она допускала много ошибок. Но иногда – наносила потрясающие удары. В этом и есть опасность, о которой нужно помнить.
 
Сегодня у меня очень хорошо шла подача. В начале матча я отлично чувствовала себя. Думаю, это мой рекорд за матч - 16 эйсов. Это действительно позитивный момент. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе и во время финала.
 
Завтра важный матч, в котором нужно выиграть. Я стараюсь думать о каждом конкретном поединке. Не нужно загадывать далеко вперед, ведь может столько всего произойти.
 
На таком большом турнире, как этот, когда нужно постоянно играть против кого-то, кто входит в первую восьмерку, кто с самого начала играет сильно, я должна быть в форме с первого дня, быть собранной и готовой к матчам. 
 
В каждом поединке нужно показывать свой лучший теннис, свои лучшие волевые качества и физическую подготовку. Люблю расширять собственные границы», – сказала Свитолина.
 
Напомним, Элина в Шэньчжэне заработала 1080 очков в рейтинг и $2,400,000 призовых. Победа в финале дополнительно принесет $2,325,000 и 420 очков.
 
 
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Источник — WTA

(4 голоса)

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Комментарии
    ХТЗ Александр
      ХТЗ Александр, 02.11.2019 21:23
    0
    Ну с Барти, мне кажется, все должно получиться как надо. Вперед к победе!
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    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 02.11.2019 21:10
    0
    Обязательно выиграть!!!
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    ХТЗ Александр
      ХТЗ Александр, 02.11.2019 21:23
    0
    Ну с Барти, мне кажется, все должно получиться как надо. Вперед к победе!
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 02.11.2019 21:10
    0
    Обязательно выиграть!!!
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