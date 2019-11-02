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Свитолина вновь обновила личный рекорд по эйсам

16 ударов за матч

  • 02.11.2019 15:45
  • 1540 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина вновь обновила личный рекорд по эйсам
© twitter.com/WTA

В поединке Итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Белинду Бенчич и обновила лучший результат в карьере по эйсам за матч - 16.

Недавно спортсменка имела рекорд в 13 эйсов за матч.

На старте сезона лучшим показателем Свитолиной было 11 эйсов за матч.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.11.2019 17:07
    0
    У Барті 11, теж зможе оновити когось завтра
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 02.11.2019 16:04
    +5
    Вітання Еліні!
    Бажаю ще раз обновити рекорд по ейсам вже завтра !!!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 02.11.2019 16:04
    +5
    Вітання Еліні!
    Бажаю ще раз обновити рекорд по ейсам вже завтра !!!
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.11.2019 17:07
    0
    У Барті 11, теж зможе оновити когось завтра
    Ссылка
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