Свитолина вновь обновила личный рекорд по эйсам

В поединке Итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Белинду Бенчич и обновила лучший результат в карьере по эйсам за матч - 16.
Недавно спортсменка имела рекорд в 13 эйсов за матч.
На старте сезона лучшим показателем Свитолиной было 11 эйсов за матч.
Источник — Sport.ua
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Бажаю ще раз обновити рекорд по ейсам вже завтра !!!
Бажаю ще раз обновити рекорд по ейсам вже завтра !!!
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