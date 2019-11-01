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Элина СВИТОЛИНА: «Каждый матч имеет для меня значение»

Украинская теннисистка – о предстоящей встрече против Софии Кенин

  • 01.11.2019 07:59
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Элина СВИТОЛИНА: «Каждый матч имеет для меня значение»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, с каким настроем выйдет на третий матч группового раунда Итогового турнира WTA против американки Софии Кенин.
 
«Каждый матч важен. Я никогда не воспринимаю поединки просто так, для меня каждая встреча имеет значение. 
 
Попытаюсь быть максимально сконцентрированной на данной игре, как это было в предыдущих поединках. Собираюсь сесть с Энди (Эндрю Беттлс - тренер Элины, прим.), чтобы посмотреть, какой у нас будет план на игру. Я постараюсь, чтобы это сработало в день матча», – сказала Свитолина.
 
Напомним, матч с Кенин не имеет турнирного значения для украинки, она уже обеспечила себе первое место в группе и участие в полуфинале, где сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
 
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Источник — Tennis World USA

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