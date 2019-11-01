Элина СВИТОЛИНА: «Каждый матч имеет для меня значение»

«Каждый матч важен. Я никогда не воспринимаю поединки просто так, для меня каждая встреча имеет значение.

Попытаюсь быть максимально сконцентрированной на данной игре, как это было в предыдущих поединках. Собираюсь сесть с Энди (Эндрю Беттлс - тренер Элины, прим.), чтобы посмотреть, какой у нас будет план на игру. Я постараюсь, чтобы это сработало в день матча», – сказала Свитолина.