Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:34 — sv_2000

Сам задаюсь этим вопросом... Но тем не менее доволен, что не удалили... Вначале матча... душрк бы...

22:34 — REALIST

Стьопа, ти маючи жовту картку і знаючи, що "лєвий суддя" намагатиметься урівняти слад, все рівно ...

22:31 — sergio_terry

Ты по ходу дебил, Степаненко фолио именно преднамеренно, Шепелев даже не дотронулся до игрока, и ...

22:31 — sv_2000

Та не.... В правилах формулировки "за опасную игру"... Нет такого, что нанёс или не нанёс увечья....

22:20 — jekаfunny

ВаДО серьезно я за тебя переживать начинаю что это за набор слов ты написал ? причем это все к м...

22:19 — kvlad200760

Тож йди протверезій сам,а в мене є інші справи!

22:18 — jekаfunny

у тебя смешались люди и кони мы говорим не о пенальти а об отмашке господи ну выуучи хоть част...

22:17 — kvlad200760

А ось Беседіну вчора попередження не дав!!!! -це моя фраза.А тепер дебіл знайди як це пов*язано з...