Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 1 ноября, украинка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Соперницей украинки станет вторая запасная София Кенин (№12 WTA), которая заменит травмированную Бьянку Андрееску. Поединок откроет программу шестого соревновательного дня и начнется в 12:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 4 раза, счет равный.
Напомним, Свитолина уже гарантировала себе выход в полуфинал с первого места, у Кенин турнирные перспективы отсутствуют.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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