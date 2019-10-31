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Свитолина vs Кенин. Кому это надо?

Разбираемся, чего ожидать от пятничного матча против второй запасной

  • 31.10.2019 21:20
  • 3669 просмотров
  • 5 комментариев
Свитолина vs Кенин. Кому это надо?
© WTA. Элина Свитолина
В пятницу, первого ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет матч третьего тура группового раунда Итогового турнира WTA. Соперницей украинки станет 20-летняя американка София Кенин, которая заменит травмированную канадку Бьянку Андрееску.
 
Напомним, Свитолина после двух сыгранных туров с небольшой оговоркой (спойлер: об этом ниже) обеспечила себе первое место в группе и уже даже знает соперницу по полуфиналу – это Белинда Бенчич (Швейцария). Что касается Кенин, то она была ВТОРОЙ запасной и все равно получила шанс побороться за призовые и уже гарантировано уедет домой с +125 очками в рейтинг WTA (в случае победы – 250).
 
У большинства болельщиков возникает резонный вопрос: «Для чего Свитолиной мучить себя еще одним матчем накануне полуфинала? И возможно ли как-то обойти этот поединок?». Давайте разбираться.
 
Для начала заглянем в регламент турнира, который ясно дает понять, что Свитолина не имеет права не выходить на матч. Даже если он уже ничего не решает – нужно играть. В случае пропуска поединка украинка будет дисквалифицирована, а Кенин засчитают победу.
 
Можно немного пофантазировать и исключить данный пункт правил (удивлены? Дальше будет еще веселее). Тогда бы Элина бы со 100% вероятностью потеряла первую строчку, ведь в случае равенства побед (а у Плишковой и Халеп по одному очку) сначала считается сыгранное количество поединков, а не результат личной встречи. Но все это лишь лирическое отступление.
 
Что же легально (или не совсем) может сделать Свитолина, чтобы максимально облегчить себе поединок с Кенин? 
 
1. Симулировать травму или болезнь ВО ВРЕМЯ матча
 
Согласно регламенту, в случае снятия во время матча против Кенин из-за болезни или травмы Свитолина не получит бан. Практический пример: снятие Андрееску в матче с Плишковой. 
 
После этого медицинский персонал турнира должен удостовериться, что теннисистка способна выйти на следующий поединок и ее здоровью ничего угрожать не будет. Напомним, канадке посоветовали завершить выступления.
 
Представить, что Свитолина обманным путем будет симулировать травму или болезнь, как-то совсем не получается. Будем надеяться, что и реальных проблем со здоровьем у нее не возникнет.
 
2. Сыграть тренировочный матч, проиграв без особого сопротивления
 
Здесь есть как плюсы, так и минусы. Преимущества в том, чтобы остаться свежее на полуфинальный матч против Белинды Бенчич, который состоится уже в субботу.
 
Недостатки: потеря призовых ($305,000) и рейтинговых очков за победу (125) и, возможно, частички репутации. Пока что Свитолина выглядит в Шэньчжэне одной из лучших, и вряд ли кто-то поверит, что она может легко уступить Кенин.
 
3. Как-то договориться с Кенин и ее папой
 
А вот и тот самый полулегальный способ, который перестает быть таким, после того как кто-то об этом узнает. Единственный вопрос: о чем же все-таки нужно договариваться?
 
Звучит бредово? Вы совершенно правы, это абсурд. Вариант настолько бессмысленный, как и сам факт проведения этого матча с чисто турнирной точки зрения.
 
Может быть, у вас будут еще предложения? Интересно было бы услышать.
 
И в заключение давайте вспомним, как 2 года назад Элина после двух поражений на старте Итогового турнира вышла на корт и размазала Халеп, не пустив румынку в полуфинал. Играла она за деньги, или, может, за призовые? Вот это вряд ли, да и шансы на выход в 1/2 она к тому моменту уже потеряла. Поэтому готовимся к фул-контакту, другого мы на корте не увидим.
 
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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 31.10.2019 21:43
    +5
    Почти уверен, что план команды будет примерно таким - Играть немножко иначе, а именно агрессивно. Будет лететь - прекрасно!!! Во-первых, агрессия и мощь не помешает Элине. Во-вторых, попробовать просто по другому себя на этих кортах, быть более атакующей. Не будет лететь - проиграет скорей всего, возможно даже быстро. Но, зато оба варианта положительные для Элины. Или же, возможно, быстро выиграет и обретет уверенность, показывая более мощный теннис. Или же быстро проиграет, но при этом попробует что-то другое, плюс силы сэкономит и никто ничего скажет, что Элина слила матч.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 31.10.2019 21:39
    +4
    Просто играть, не бегая по углам и под сетку за тяжёлыми мячами. Хватит для победы-отлично, не хватит-не страшно
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 21:36
    +2
    daniil1973, 31.10.2019 21:34
    Статья не о чем, бред, надо играть и побеждать
    Думаю, Элина так и сделает!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 21:35
    +1
    Получается, Элина может выбрать, с кем играть в полуфинале - если с Барти, то на матч с Кенин не выходит (не знаю, конечно как) и со второго места в группе играет в австралийкой.
    Ссылка
    daniil1973
      daniil1973, 31.10.2019 21:34
    +1
    Статья не о чем, бред, надо играть и побеждать
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 31.10.2019 21:43
    +5
    Почти уверен, что план команды будет примерно таким - Играть немножко иначе, а именно агрессивно. Будет лететь - прекрасно!!! Во-первых, агрессия и мощь не помешает Элине. Во-вторых, попробовать просто по другому себя на этих кортах, быть более атакующей. Не будет лететь - проиграет скорей всего, возможно даже быстро. Но, зато оба варианта положительные для Элины. Или же, возможно, быстро выиграет и обретет уверенность, показывая более мощный теннис. Или же быстро проиграет, но при этом попробует что-то другое, плюс силы сэкономит и никто ничего скажет, что Элина слила матч.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 31.10.2019 21:39
    +4
    Просто играть, не бегая по углам и под сетку за тяжёлыми мячами. Хватит для победы-отлично, не хватит-не страшно
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 21:36
    +2
    daniil1973, 31.10.2019 21:34
    Статья не о чем, бред, надо играть и побеждать
    Думаю, Элина так и сделает!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 21:35
    +1
    Получается, Элина может выбрать, с кем играть в полуфинале - если с Барти, то на матч с Кенин не выходит (не знаю, конечно как) и со второго места в группе играет в австралийкой.
    Ссылка
    daniil1973
    online
      daniil1973, 31.10.2019 21:34
    +1
    Статья не о чем, бред, надо играть и побеждать
    Ссылка
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