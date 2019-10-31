Свитолина vs Кенин. Кому это надо?

В пятницу, первого ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет матч третьего тура группового раунда Итогового турнира WTA. Соперницей украинки станет 20-летняя американка София Кенин, которая заменит травмированную канадку Бьянку Андрееску

Напомним, Свитолина после двух сыгранных туров с небольшой оговоркой (спойлер: об этом ниже) обеспечила себе первое место в группе и уже даже знает соперницу по полуфиналу – это Белинда Бенчич (Швейцария). Что касается Кенин, то она была ВТОРОЙ запасной и все равно получила шанс побороться за призовые и уже гарантировано уедет домой с +125 очками в рейтинг WTA (в случае победы – 250).

У большинства болельщиков возникает резонный вопрос: «Для чего Свитолиной мучить себя еще одним матчем накануне полуфинала? И возможно ли как-то обойти этот поединок?». Давайте разбираться.

Для начала заглянем в регламент турнира , который ясно дает понять, что Свитолина не имеет права не выходить на матч. Даже если он уже ничего не решает – нужно играть. В случае пропуска поединка украинка будет дисквалифицирована, а Кенин засчитают победу.

Можно немного пофантазировать и исключить данный пункт правил (удивлены? Дальше будет еще веселее). Тогда бы Элина бы со 100% вероятностью потеряла первую строчку, ведь в случае равенства побед (а у Плишковой и Халеп по одному очку) сначала считается сыгранное количество поединков, а не результат личной встречи. Но все это лишь лирическое отступление.

Что же легально (или не совсем) может сделать Свитолина, чтобы максимально облегчить себе поединок с Кенин?

1. Симулировать травму или болезнь ВО ВРЕМЯ матча

Согласно регламенту , в случае снятия во время матча против Кенин из-за болезни или травмы Свитолина не получит бан. Практический пример: снятие Андрееску в матче с Плишковой.

После этого медицинский персонал турнира должен удостовериться, что теннисистка способна выйти на следующий поединок и ее здоровью ничего угрожать не будет. Напомним, канадке посоветовали завершить выступления.

Представить, что Свитолина обманным путем будет симулировать травму или болезнь, как-то совсем не получается. Будем надеяться, что и реальных проблем со здоровьем у нее не возникнет.

2. Сыграть тренировочный матч, проиграв без особого сопротивления

Здесь есть как плюсы, так и минусы. Преимущества в том, чтобы остаться свежее на полуфинальный матч против Белинды Бенчич, который состоится уже в субботу.

Недостатки: потеря призовых ($305,000) и рейтинговых очков за победу (125) и, возможно, частички репутации. Пока что Свитолина выглядит в Шэньчжэне одной из лучших, и вряд ли кто-то поверит, что она может легко уступить Кенин.

3. Как-то договориться с Кенин и ее папой

А вот и тот самый полулегальный способ, который перестает быть таким, после того как кто-то об этом узнает. Единственный вопрос: о чем же все-таки нужно договариваться?

Звучит бредово? Вы совершенно правы, это абсурд. Вариант настолько бессмысленный, как и сам факт проведения этого матча с чисто турнирной точки зрения.

Может быть, у вас будут еще предложения? Интересно было бы услышать.

И в заключение давайте вспомним, как 2 года назад Элина после двух поражений на старте Итогового турнира вышла на корт и размазала Халеп, не пустив румынку в полуфинал. Играла она за деньги, или, может, за призовые? Вот это вряд ли, да и шансы на выход в 1/2 она к тому моменту уже потеряла. Поэтому готовимся к фул-контакту, другого мы на корте не увидим.