Каролина Плишкова – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Та че не понятно? Идет торг... Люди деньги косят. После вылета Шахты у всех появились шансы. Сейч...

Привіт, Еліс! Дякую Вам за цей коментар. Я маю подібні почуття, тому майже на 100% Вас підтримую ...

Эксперты понятия не имеют о том,что любой форвард не заиграет в любой команде, пока Полузащита не...

07:24 — nomad

И ещё... Так хочется взять упоротого крыивочника за грудки и спрсить в глаза: Где ты цуко был, ко...

07:12 — nomad

Задолбали бредни упоротых про снятие. Типа как сейчас с разведением лохов про зраду, когда речь и...