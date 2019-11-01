Каролина Плишкова – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 1 ноября, пройдут финальные матчи в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Румынская теннисистка Симона Халеп (№5 WTA) сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№2 WTA). Поединок продолжит программу четвертого соревновательного дня и начнется после встречи Свитолина – Кенин. Ориентировочное время начала – 14:00 по Киеву.
Отметим, что победительница матча получит вторую путевку в полуфинал от Фиолетовой группы, где сыграет против лидера мирового рейтинга Эшли Барти.
Ранее девушки встречались 10 раз, румынка выиграла 7 матчей.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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