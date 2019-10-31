Войти или Зарегистрироваться

Итоговый турнир WTA. Барти заняла первое место в Красной группе

Элина Свитолина сразится в полуфинале против Кики Бертенс или Белинды Бенчич

  • 31.10.2019 14:09
  • 2465 просмотров
  • 4 комментария
Итоговый турнир WTA. Барти заняла первое место в Красной группе
© WTA. Эшли Барти
Первая ракетка мира Эшли Барти добыла вторую победу в рамках группового этапа Итогового турнира WTA и досрочно заняла первую строчку в Красной группе.
 
В матче третьего круга австралийка в двух сетах переиграла чешку Петру Квитову.
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 6:2
 
Отметим, что результат второго матча никак не повлияет на расположения мест Барти и Квитовой. Австралийка останется первой, Квитова – четвертой. В полуфинале Барти сразится с победительницей матча Симона Халеп – Каролина Плишкова.
 
Но самое важное заключается в том, что победительница матча Кики Бертенс – Белинда Бенчич сыграет в другом полуфинале против украинки Элины Свитолиной, которая финишировала первой в Фиолетовой группе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 31.10.2019 14:30
    +2
    Лучше пусть Бертенс. Она должна быть более уставшей и Свитолиной с ней будет легче
    Ссылка
    vital
      vital, 31.10.2019 14:25
    +3
    Kanarejka, 31.10.2019 14:20
    Краще вже з Кікі. Наврядчи вона зможе проти ТАКОЇ Еліни реваншувати за минулорічний півфінал. А вот Белінда може псіханути і зупинити переможну ходу нашої чемпіонки!! Ну якщо не зупинити, то забрати сили перед фіналом точно
    Белінда талановитіша, вона одна з небагатьох універсальних тенісисток високого рівня в турі. Вона може мати на матч і план Б і навіть С. Теоретично так, з Кікі мало б Елі бути полегше.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 14:20
    +2
    Краще вже з Кікі. Наврядчи вона зможе проти ТАКОЇ Еліни реваншувати за минулорічний півфінал. А вот Белінда може псіханути і зупинити переможну ходу нашої чемпіонки!! Ну якщо не зупинити, то забрати сили перед фіналом точно
    Ссылка
    vital
      vital, 31.10.2019 14:17
    +1
    Як не крути, а Еля зіграє з кимось із Б... Могла бути Барті, а буде Бенчіч, чи Бертенс.
    Сподіваюся що переможцем Підсумкового буде тенісистка з Фіолетової групи.
    Ссылка
    vital
      vital, 31.10.2019 14:25
    +3
    Kanarejka, 31.10.2019 14:20
    Краще вже з Кікі. Наврядчи вона зможе проти ТАКОЇ Еліни реваншувати за минулорічний півфінал. А вот Белінда може псіханути і зупинити переможну ходу нашої чемпіонки!! Ну якщо не зупинити, то забрати сили перед фіналом точно
    Белінда талановитіша, вона одна з небагатьох універсальних тенісисток високого рівня в турі. Вона може мати на матч і план Б і навіть С. Теоретично так, з Кікі мало б Елі бути полегше.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 31.10.2019 14:30
    +2
    Лучше пусть Бертенс. Она должна быть более уставшей и Свитолиной с ней будет легче
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 31.10.2019 14:20
    +2
    Краще вже з Кікі. Наврядчи вона зможе проти ТАКОЇ Еліни реваншувати за минулорічний півфінал. А вот Белінда може псіханути і зупинити переможну ходу нашої чемпіонки!! Ну якщо не зупинити, то забрати сили перед фіналом точно
    Ссылка
    vital
      vital, 31.10.2019 14:17
    +1
    Як не крути, а Еля зіграє з кимось із Б... Могла бути Барті, а буде Бенчіч, чи Бертенс.
    Сподіваюся що переможцем Підсумкового буде тенісистка з Фіолетової групи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности