Итоговый турнир WTA. Барти заняла первое место в Красной группе

Первая ракетка мира Эшли Барти добыла вторую победу в рамках группового этапа Итогового турнира WTA и досрочно заняла первую строчку в Красной группе.
В матче третьего круга австралийка в двух сетах переиграла чешку Петру Квитову.
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 6:2
Отметим, что результат второго матча никак не повлияет на расположения мест Барти и Квитовой. Австралийка останется первой, Квитова – четвертой. В полуфинале Барти сразится с победительницей матча Симона Халеп – Каролина Плишкова.
Но самое важное заключается в том, что победительница матча Кики Бертенс – Белинда Бенчич сыграет в другом полуфинале против украинки Элины Свитолиной, которая финишировала первой в Фиолетовой группе.
Источник — Sport.ua
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Сподіваюся що переможцем Підсумкового буде тенісистка з Фіолетової групи.
Сподіваюся що переможцем Підсумкового буде тенісистка з Фіолетової групи.
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