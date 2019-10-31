Итоговый турнир WTA. Барти заняла первое место в Красной группе

Первая ракетка мира Эшли Барти добыла вторую победу в рамках группового этапа Итогового турнира WTA и досрочно заняла первую строчку в Красной группе.

В матче третьего круга австралийка в двух сетах переиграла чешку Петру Квитову.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:4, 6:2

Отметим, что результат второго матча никак не повлияет на расположения мест Барти и Квитовой. Австралийка останется первой, Квитова – четвертой. В полуфинале Барти сразится с победительницей матча Симона Халеп – Каролина Плишкова.