Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 30 октября, украинка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Соперницей украинки станет лучшая румынская теннисистка Симона Халеп (№5 WTA). Поединок откроет программу четвертого соревновательного дня и начнется в 12:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 8 раз, счет равный.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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