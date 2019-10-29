Элина Свитолина – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 23:26 — kvlad200760 Як на мене то відсутність Дна теж не сильно вплине на матчі кубку.В минулому році все якось обійш...

Богдан ЛЕДНЕВ: «Вполне можем занять второе место в УПЛ» 23:23 — kvlad200760 Таке трактування буде тільки з наступного сезону.Тож в матчі будемо бачити по декілька пенальті з... 23:09 — RoNIkyo Божечки, да прочтите вы правила, наконец-то!!! С этого года нет близкого расстояния и неумышленно...

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей 23:22 — Neo7878 Якщо Эліна здолає Халепу, достроково гарантує собі місце в півфіналі.

Брешия - Интер Милан 23:20 — Saar Интер, держи Лаутаро, а то всякие мю хотят его к себе. 23:20 — Saar Интер, держи Лаутаро, а то всякие мю хотят его к себе.

12 железных коней УПЛ. Чей автобус круче всех? 23:14 — fifadinamo 1.Десна 2.Мариуполь 3.Все остальные. Фотки надо выставлять равные, а не одни на колхозном дворе, ...

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