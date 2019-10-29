Еліна Світоліна – Сімона Халеп. Прогноз і анонс матчу

В середу, 30 жовтня, українка Еліна Світоліна продовжить виступи на Підсумковому турнірі WTA у Шеньчжені. Суперницею українки (статистика матчів в сезоні 36-21) стане найкраща румунська тенісистка Сімона Халеп (43-15). Поєдинок відкриє програму четвертого змагального дня і розпочнеться о 12:30 за Києвом.

Нагадаємо, за результатами жеребкування Світоліна потрапила до Фіолетової групи, де її суперницями також стали Б'янка Андреєску (48-6, Канада) і Кароліна Плішкова (50-16, Чехія), які зіграють між собою другим запуском.

Суперниця

Халеп – дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam (Ролан Гаррос-2018 і Вімблдон-2019), а також екс-перша ракетка світу. Румунка носила тенісну корону з 9 жовтня 2017 року до 27 січня 2019 року за винятком одного місяця. Загалом 64 тижні, це десятий показник в історії. З усіх тенісисток, що продовжують виступи, більше тільки в Каролін Возняцкі (71) і Серени Вільямс (319).

Сімона грає в контратакувальний теніс, в останні роки тяжіючи до більш активних дій, ніж раніше. За відсутності переваги над більшістю суперниць в потужності ударів і силі подачі, бере своє завдяки швидкості, витривалості, технічному арсеналу і психологічній стійкості. Зазвичай програє тільки ті матчі, під час яких на неї чинять перманентний тиск. До прикладу, Світоліна це робити вміє, що ми вже бачили неодноразово.



WTA. Сімона Халеп WTA. Сімона Халеп

Також варто зазначити, що Халеп володіє надзвичайно точними ударами по лінії у відповідь на кроси або виходи суперниць до сітки. Завдяки цьому вона і декласувала Еліну на Вімблдоні. Але на більш повільних кортах Шеньчженю вони будуть менш ефективними.

Матчі між собою

Майбутня зустріч Еліни і Сімони стане вже дев'ятою загалом (4-4) і третьою в 2019 році. Особливо гострим це протистояння стало після фіналу Риму-2017. Далі був трагічний для українки чвертьфінал Ролан Гаррос, де Еліна вела 6:3, 5:1 (потім мала матчбол на тай-брейку) і три фантастичних перемоги підряд від українки (Торонто і Сінгапур в 2017 році, а також Рим-2018).

Цьогоріч очні матчі вигравала лише Сімона, обидві були в піфіналах. Спочатку в Досі Світоліна не втримала рахунок 4:1 в третій партії, а потім була знищена за крок до фіналу Вімблдону



WTA. Еліна Світоліна і Сімона Халеп WTA. Еліна Світоліна і Сімона Халеп

Турнірні розклади в Фіолетовій групі

Для початку згадаємо частину регламенту, яка визначає порядок виходу тенісисток до півфіналу. Отже, першочерговість показників така (при рівності першого показника враховується наступний і т.д. по черзі).

1. Кількість перемог.

2. Кількість зіграних матчів.

3-1. Якщо 2 тенісистки рівні за попередніми показниками, все вирішує результат особистої зустрічі.

3-2. Якщо 3 тенісистки мають рівність за першими 2 пунктами, то рахують відсоток виграних сетів, а потім геймів. У випадку рівності двох з трьох тенісисток повертаємося до пункту 3-1.

Ситуація в Фіолетовій групі після першого туру

Тенісистка Плішк. Андр. Халеп Світол. Матчі Сети / Гейми Плішкова (2) - 6:7, 4:6 0-1 0-2 / 10-13 Андреєску (4) - 6:3, 6:7, 3:6 0-1 1-2 / 15-16 Халеп (5) 3:6, 7:6, 6:3 - 1-0 2-1 / 16-15 Світоліна (8) 7:6, 6:4 - 1-0 2-0 / 13-10

Загалом нічого складного із перспективами, головне вигравати. Перемога в 2 сетах дасть непогані шанси вийти з першого місця. Але для цього також потрібно, щоб Плішкова взяла хоча б сет проти Андреєску. Також є стандартні варіанти, за яких учасниці першого матчу виграють обидва других поєдинки (наприклад, одночасні перемоги Світоліної і Плішкової або Халеп і Андреєску). В такому випадку тенісистка з двома очками автоматично в півфіналі. Тому в паралельному матчі тримаємо кулаки за чешку.

Призові

Нагадаємо, що кожна перемога в груповому раунді (Раунд Робін) принесе тенісисткам по 250 очок в рейтинг WTA, кожна поразка – 125. Переможниця турніру отримає іще 750 залікових балів, а фіналістка – 330. Максимальна сума – 1500 очок.

За кожну перемогу в Раунді Робін можна отримати $305,000 до обов’язкової суми в $385,000 (за три зіграні матчі незалежно від результату). Перемога на турнірі додатково принесе $3,425,000, вихід у фінал – $1,100,000.

Призові за вихід в півфінал не передбачені.

Прогноз

Букмекери вважали, що обидві тенісистки з різною долею вірогідності програють перші матчі, але цього не сталося. З огляду на потенційно серйозну травму спини Андреєску, повільні корти і тотальну катавасію, яка коїться в Червоній групі , є певні передумови до того, що даний матч може стати таким собі прихованим фіналом. Як мінімум хотілося б так думати.

Яскраво вираженої фаворитки в поєдинку точно немає, але після перемоги над неймовірною канадською тінейджеркою Халеп здається ледь не основною фавориткою турніру. Шанси виграти в Світоліної пристойні, але переможна серія із семи виграних матчів на WTA Finals цілком може й перерватися.

Проноз Sport.ua: перемога Халеп в 3 сетах.

Розклад матчів середи:

Середа, 30 жовтня

12:30 - Сімона Халеп - Еліна Світоліна

14:00* - Кароліна Плішкова - Б'янка Андреєску



*матч розпочнеться після закінчення першого поєдинку