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Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающего матча группового раунда малого Итогового турнира

  • 23.10.2019 22:12
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Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В четверг, 24 октября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет второй поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
 
Первой соперницей 19-летней украинки станет Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA). Встреча состоится последним запуском, ориентировочное время начала – не ранее 14:00 по Киеву. Победительница этого матча сыграет в полуфинале. 
 
 
 
Теннисистка Бертенс Векич Ястремская Матчи Сеты / Геймы
 Бертенс (1) - 7:6, 6:2    1-0 2-0 / 13-8
 Векич (8) 6:7, 2:6 - 6:7, 2:6 0-2 0-4 / 16-26
 Ястремская (10)   7:6, 6:2 - 1-0 2-0 / 13-8
 
Ранее девушки встречалась один раз, победила Бертенс.
 
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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