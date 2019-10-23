Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А нельзя играть против лосей в силовой футбол??? Не толчок, так оффсайд? Где-то что-то обязатель...

Понёсся словесный понос от игроков - Но я думаю, что наша команда лучше, чем «Копенгаген». -...

22:32 — Krestovskiy

zport Ракицкий имеет к Украине такое же отношение, как и вы) Хотя в параллельной реальности могут...

22:31 — «УАФ– М а ф і я!»

Рагуль- за паребрик шагом марш!

22:31 — «УАФ– М а ф і я!»

А разве Ракицкий - Украинец? Вот мне даже натурализированные Украинцы - приятнее и более патрот...

22:28 — kina_ne_bydet

В России его называют всё-таки украинцем, а не днровцем

22:28 — Михаил Степанов

не знаю кому как, но мне приятно смотреть когда наша сборная стоит при исполнении гимна и в ней н...