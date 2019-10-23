Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 24 октября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) сыграет второй поединок на малом Итоговом турнире в Чжухае.
Первой соперницей 19-летней украинки станет Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA). Встреча состоится последним запуском, ориентировочное время начала – не ранее 14:00 по Киеву. Победительница этого матча сыграет в полуфинале.
|Теннисистка
|Бертенс
|Векич
|Ястремская
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Бертенс (1)
|-
|7:6, 6:2
|1-0
|2-0 / 13-8
|Векич (8)
|6:7, 2:6
|-
|6:7, 2:6
|0-2
|0-4 / 16-26
|Ястремская (10)
|7:6, 6:2
|-
|1-0
|2-0 / 13-8
Ранее девушки встречалась один раз, победила Бертенс.
Источник — Sport.ua
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