Даяна Ястремська – Кікі Бертенс. Прогноз і анонс матчу

В четвер, 24 жовтня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє вирішальний поєдинок группового раунду на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.

Суперницею 19-річної українки стане лідерка посіву Кікі Бертенс з Нідерландів. Зустріч відбудеться останнім запуском. Орієнтовний час початку – не раніше 14:00 за Києвом.

Нагадаємо, що Ястремська вперше грає на малому Підсумковому турнірі, Бертенс – вдруге. В 2016 році в півфінал її не пустила Еліна Світоліна. Представниця Нідерландів також програла першій ракетці України і в матчі за вихід в фінал минулорічного головного Підсумкового турнірі в Сінгапурі.

Суперниця

Бертенс досить пізно увійшла до когорти топ-тенісисток, сталося це в 26 років. Минулий сезон став для неї фантастичним: перемоги в Цинциннаті, Чарльстоні та Сеулі, четвертьфінал Вімблдону і вже згаданий півфінал Фіналу WTA. Цьогоріч Кікі продовжила грати багато турнірів, але виходило в неї не завжди успішно. Особливо у другій частині сезону.

Перед серією американських турнірів Бертенс йшла на другому місці в Чемпіонській гонці, але з того часу серйозно втратила позиції і стала єдиною, кого нам не вдалося вгадати з остаточної вісімки учасниць WTA Finals (її місце зайняла Андреєску).



Jimmie48 Photography. Кікі Бертенс Jimmie48 Photography. Кікі Бертенс

Цього сезону в Мадриді Кікі підтвердила звання однієї з найкращих грунтових тенісисток туру, але захистити основну кількість очок на американському харді їй не вдалося. Після US Open Бертенс зупинилася за крок від фіналу престижного турніру в Пекіні, а також зіграла в четвертьфіналах Москви і Лінца, але цього виявилося недостатньо для того, щоб кваліфікуватися до Шеньчженю.

Не варто забувати, що Бертенс цьогоріч виграла вже 50+ матчів, в яких настріляла 432 подачі навиліт. За цим показником вона займає друге місце після «королеви ейсів» Кароліни Плішкової. Також Кікі входить до топ-5 тенісисток туру за відсотком виграних очок на першій подачі і до топ-7 – за відсотком виграних власних геймів.

Статистика після US Open

Ястремська Бертенс матчі (виграних) 8-5 (62%) 9-6 (60%) % першої подачі 63.5 59.1 виграних очок на першій подачі, % 64.2 72.3 виграних очок на другій подачі, % 50.4 44.3 виграних очок на прийомі, % 45.5 41.0 ейси, % 5.5 6,9 тай-брейки 3-1 5-4

Матчі між собою

Дівчата зустрічались одного разу і, швидше за все, ви легко згадаєте цей поєдинок . Сталося це в другому колі Пекіна, з того часу не минуло й місяця. Гра була конкурентною, шансів в українки було більш ніж достатньо, але Бертенс перемогла в двох сетах. До речі, саме в цьому матчі і був той один програний тай-брейк Даяни на турнірах в Азії.

Ситуація в групі

Тут все максимально просто: хто виграє – той пройде в півфінал. А от суперниця у плей-офф вже буде визначена жеребкуванням.