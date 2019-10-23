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Даяна Ястремська – Кікі Бертенс. Прогноз і анонс матчу

Черговий важливий іспит для другої ракетки України

  • 23.10.2019 21:25
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Даяна Ястремська – Кікі Бертенс. Прогноз і анонс матчу
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремська
В четвер, 24 жовтня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє вирішальний поєдинок группового раунду на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї. 
 
Суперницею 19-річної українки стане лідерка посіву Кікі Бертенс з Нідерландів. Зустріч відбудеться останнім запуском. Орієнтовний час початку – не раніше 14:00 за Києвом.
 
Нагадаємо, що Ястремська вперше грає на малому Підсумковому турнірі, Бертенс – вдруге. В 2016 році в півфінал її не пустила Еліна Світоліна. Представниця Нідерландів також програла першій ракетці України і в матчі за вихід в фінал минулорічного головного Підсумкового турнірі в Сінгапурі.
 
Суперниця
 
Бертенс досить пізно увійшла до когорти топ-тенісисток, сталося це в 26 років. Минулий сезон став для неї фантастичним: перемоги в Цинциннаті, Чарльстоні та Сеулі, четвертьфінал Вімблдону і вже згаданий півфінал Фіналу WTA. Цьогоріч Кікі продовжила грати багато турнірів, але виходило в неї не завжди успішно. Особливо у другій частині сезону.
 
Перед серією американських турнірів Бертенс йшла на другому місці в Чемпіонській гонці, але з того часу серйозно втратила позиції і стала єдиною, кого нам не вдалося вгадати з остаточної вісімки учасниць WTA Finals (її місце зайняла Андреєску).
 

Jimmie48 Photography. Кікі Бертенс
 
Цього сезону в Мадриді Кікі підтвердила звання однієї з найкращих грунтових тенісисток туру, але захистити основну кількість очок на американському харді їй не вдалося. Після US Open Бертенс зупинилася за крок від фіналу престижного турніру в Пекіні, а також зіграла в четвертьфіналах Москви і Лінца, але цього виявилося недостатньо для того, щоб кваліфікуватися до Шеньчженю. 
 
Не варто забувати, що Бертенс цьогоріч виграла вже 50+ матчів, в яких настріляла 432 подачі навиліт. За цим показником вона займає друге місце після «королеви ейсів» Кароліни Плішкової. Також Кікі входить до топ-5 тенісисток туру за відсотком виграних очок на першій подачі і до топ-7 – за відсотком виграних власних геймів.
 
Статистика після US Open
 
   Ястремська  Бертенс
матчі (виграних) 8-5 (62%) 9-6 (60%)
% першої подачі 63.5 59.1
виграних очок на першій подачі, % 64.2 72.3
виграних очок на другій подачі, % 50.4 44.3
виграних очок на прийомі, % 45.5 41.0
ейси, % 5.5 6,9
тай-брейки 3-1 5-4
 
Матчі між собою
 
Дівчата зустрічались одного разу і, швидше за все, ви легко згадаєте цей поєдинок. Сталося це в другому колі Пекіна, з того часу не минуло й місяця. Гра була конкурентною, шансів в українки було більш ніж достатньо, але Бертенс перемогла в двох сетах. До речі, саме в цьому матчі і був той один програний тай-брейк Даяни на турнірах в Азії.
 
Ситуація в групі
 
Тут все максимально просто: хто виграє – той пройде в півфінал. А от суперниця у плей-офф вже буде визначена жеребкуванням. 
 
Тенісистка Бертенс Векич Ястремська Матчі Сети / Гейми
 Бертенс (1) - 7:6, 6:2   1-0 2-0 / 13-8
 Векич (8) 6:7, 2:6 - 6:7, 2:6 0-2 0-4 / 16-26
 Ястремська (10)   7:6, 6:2 - 1-0 2-0 / 13-8
 
Прогноз
 
Бертенс дійсно слабко відіграла другу частину сезону, але й далі залишається топ-тенісисткою. Це не Векич, вона буде змагатися до кінця і не здасться навіть після програшу першої партії. Тому єдиний реальний варіант її переграти – провести два сильних сети, під час яких використати свої шанси. Вони будуть, в цьому можна не сумніватися. Не дарма ж навіть букмекери називають Даяну фавориткою.
 
Також зрозуміло, що програш першої партії Ястремською стане для неї вироком. Проти Кікі вона вже не зможе повноцінно повернутися в гру.
 
Перед першим матчем в Чжухаї ми очікували дещо іншого тренера Ястремської, але на цьому турнірі в її боксі знаходиться маловідома російська екс-тенісистка Олександра Караваєва. Навряд чи вона затримається в команді Даяни надовго, але поки що маємо те, що маємо.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Ястремської в двох сетах
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 23.10.2019 21:46
    -1
    Якщо Даяна збереже рівень гри як з Векіч,у Кікі буде мало шансів. Голвне питання це стабільність і подача.
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