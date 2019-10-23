Даяна Ястремська – Кікі Бертенс. Прогноз і анонс матчу

В четвер, 24 жовтня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє вирішальний поєдинок группового раунду на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.
Суперницею 19-річної українки стане лідерка посіву Кікі Бертенс з Нідерландів. Зустріч відбудеться останнім запуском. Орієнтовний час початку – не раніше 14:00 за Києвом.
Нагадаємо, що Ястремська вперше грає на малому Підсумковому турнірі, Бертенс – вдруге. В 2016 році в півфінал її не пустила Еліна Світоліна. Представниця Нідерландів також програла першій ракетці України і в матчі за вихід в фінал минулорічного головного Підсумкового турнірі в Сінгапурі.
Суперниця
Бертенс досить пізно увійшла до когорти топ-тенісисток, сталося це в 26 років. Минулий сезон став для неї фантастичним: перемоги в Цинциннаті, Чарльстоні та Сеулі, четвертьфінал Вімблдону і вже згаданий півфінал Фіналу WTA. Цьогоріч Кікі продовжила грати багато турнірів, але виходило в неї не завжди успішно. Особливо у другій частині сезону.
Перед серією американських турнірів Бертенс йшла на другому місці в Чемпіонській гонці, але з того часу серйозно втратила позиції і стала єдиною, кого нам не вдалося вгадати з остаточної вісімки учасниць WTA Finals (її місце зайняла Андреєску).
Jimmie48 Photography. Кікі Бертенс
Цього сезону в Мадриді Кікі підтвердила звання однієї з найкращих грунтових тенісисток туру, але захистити основну кількість очок на американському харді їй не вдалося. Після US Open Бертенс зупинилася за крок від фіналу престижного турніру в Пекіні, а також зіграла в четвертьфіналах Москви і Лінца, але цього виявилося недостатньо для того, щоб кваліфікуватися до Шеньчженю.
Не варто забувати, що Бертенс цьогоріч виграла вже 50+ матчів, в яких настріляла 432 подачі навиліт. За цим показником вона займає друге місце після «королеви ейсів» Кароліни Плішкової. Також Кікі входить до топ-5 тенісисток туру за відсотком виграних очок на першій подачі і до топ-7 – за відсотком виграних власних геймів.
Статистика після US Open
|Ястремська
|Бертенс
|матчі (виграних)
|8-5 (62%)
|9-6 (60%)
|% першої подачі
|63.5
|59.1
|виграних очок на першій подачі, %
|64.2
|72.3
|виграних очок на другій подачі, %
|50.4
|44.3
|виграних очок на прийомі, %
|45.5
|41.0
|ейси, %
|5.5
|6,9
|тай-брейки
|3-1
|5-4
Матчі між собою
Дівчата зустрічались одного разу і, швидше за все, ви легко згадаєте цей поєдинок. Сталося це в другому колі Пекіна, з того часу не минуло й місяця. Гра була конкурентною, шансів в українки було більш ніж достатньо, але Бертенс перемогла в двох сетах. До речі, саме в цьому матчі і був той один програний тай-брейк Даяни на турнірах в Азії.
Ситуація в групі
Тут все максимально просто: хто виграє – той пройде в півфінал. А от суперниця у плей-офф вже буде визначена жеребкуванням.
|Тенісистка
|Бертенс
|Векич
|Ястремська
|Матчі
|Сети / Гейми
|Бертенс (1)
|-
|7:6, 6:2
|1-0
|2-0 / 13-8
|Векич (8)
|6:7, 2:6
|-
|6:7, 2:6
|0-2
|0-4 / 16-26
|Ястремська (10)
|7:6, 6:2
|-
|1-0
|2-0 / 13-8
Прогноз
Бертенс дійсно слабко відіграла другу частину сезону, але й далі залишається топ-тенісисткою. Це не Векич, вона буде змагатися до кінця і не здасться навіть після програшу першої партії. Тому єдиний реальний варіант її переграти – провести два сильних сети, під час яких використати свої шанси. Вони будуть, в цьому можна не сумніватися. Не дарма ж навіть букмекери називають Даяну фавориткою.
Також зрозуміло, що програш першої партії Ястремською стане для неї вироком. Проти Кікі вона вже не зможе повноцінно повернутися в гру.
Перед першим матчем в Чжухаї ми очікували дещо іншого тренера Ястремської, але на цьому турнірі в її боксі знаходиться маловідома російська екс-тенісистка Олександра Караваєва. Навряд чи вона затримається в команді Даяни надовго, але поки що маємо те, що маємо.
Прогноз Sport.ua: перемога Ястремської в двох сетах
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.