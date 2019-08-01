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Підсумковий турнір. Світоліна зберігає шанси, але буде вкрай важко

Заключну частину сезону українка повинна провести на найвищому рівні

  • 01.08.2019 08:00
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  • 1 комментарий
Підсумковий турнір. Світоліна зберігає шанси, але буде вкрай важко
© Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
Після провалу під час весняного відрізку сезону (крім турніру в Індіан-Веллсі) в тенісних колах знову з'явилися розмови про невдалий рік для Еліни Світоліної. Говорили про те, що перша ракетка України цьогоріч не зможе претендувати на головний підсумковий турнір (WTA Finals), і як результат – розпрощається з топ-10 світового рейтингу вкінці сезону. Не забуваймо, що минулого року Еліна виграла всі 5 матчів в Сінгапурі, що принесло їй в сумі 1500 очок, а це третя частина всіх залікових пунктів українки.
 
Всі ці негативні судження мали міцне підгрунтя, перед Вімблдоном ситуація була справді критичною: відстань до восьмого прохідного місця складала близько 900 очок, все ще дошкуляла травма, попередні виступи на трав'яних покриттях не вселяли надії. Але в Лондоні сталося справжнє диво: Еліна неймовірним чином дійшла до пів фіналу і майже компенсувала різницю. Перед турніром в Сан-Хосе українку від восьмого місця відділяли лише 159 очок, вся боротьба залишалася попереду.
 

Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
 
Нагадаю, що до кінця сезону топ-тенісисткам залишається можливість зіграти ще 5 великих турнірів (результати двох з них обов'язково будуть зараховані) і три трохи менших. Також правила дозволяють взяти участь в двох турнірах міжнародної серії, але навряд чи на це потрібно всерйоз розраховувати. Традиційно тенісистки першої десятки після Вімблдону грають серію найбільших американських турнірів: Торонто (через рік чергується з Монреалем), Цинциннаті і US Open. А після відпочинку їдуть в Азію, де грають Ухань і Пекін. У разі потреби в Північній Америці можна виступити ще на Прем'єрі в Сан-Хосе (де зараз і гратиме Еліна), в Азії завжди є варіант з Токіо. В 2019 році Китай підсилився Прем'єром в Чженчжоу, куди попередньо заявилася Світоліна.
 
Не надИхатися перед Підсумковим турніром можна і в добре знайомому Гонконзі, чи на Кубку Кремля (чого дуже б не хотілося), але, як показує практика, сенсу в цьому небагато. Хоча в 2019 році жіночі підсумкові турніри поміняли місцями в календарі і тепер після російського Прем'єра спочатку стартує WTA Elite Trophy (змагання між тенісистками, які зайняли місця з 9 по 20 за результатами сезону), що дасть можливіть організаторам турніру в Росії розраховувати на повноцінний виступ топів, а не традиційні вильоти в перших колах.
 
Ліричні відступи закінчилися, починаємо працювати з цифрами. Отож, перед туніром в Сан-Хосе ситуація в Чемпіонскій гонці була такою.
 
Чемпіонська гонка WTA
 

Wikipedia
 
Для початку винесемо за дужки першу трійку, якій майже нічого не загрожує. За останні 6 років для потрапляння на Підсумковий турнір вистачало 4 тисяч очок, зазвичай ця сума була навіть меншою, близько 3700-3800, а то і менше.
 
Тому Барті, Халеп і Плішкова з величезною долею ймовірності мають кваліфікуватися в Шеньчжень, головне уникнути травм. Теоретичний кваліфіцікаційний поріг на даний момент дорівнює 5815 очкам, але з кожним наступним турніром він буде зменшуватися.
 
Світоліна цього року дуже часто програвала в перших колах, саме тому вкінці сезону вона заявилася на більшу к-сть турнірів, ніж зазвичай. Крім обов'язкового Прем'єру в Пекіні і US Open, вона зіграє на турнірах серії Прем'єр 5 в Торонто, Цинциннаті і Ухані. Якщо більше не буде вильотів в перших колах, то залишиться ще три потенційно вільних слоти. Ось чому Еліна грає в Сан-Хосе і заявлена в Чженчжоу. Недоліки планування минулорічного графіку, коли в останній тиждень все залежало вже не від неї (зняття Халеп не беремо до уваги), були враховані.
 

WTA. Еліна Світоліна
 
Отже, у вибірку потрапили тенісистки з 4 по 18 місця, серед них є багато американок, які традиційно добре виступають вдома. Шанси інших малореальні, хоча приклад Каролін Гарсії в 2017 році (перемога в Ухані і Пекіні) досі перед очима. За основу бралися виступи за кілька останніх сезонів, але з певними нюансами. Кілька тенісисток вперше вийшли на рівень топ-20, тому порівнювати з попередніми роками немає сенсу. Також деякі тенісистки пропускали закінчення одного чи кількох сезонів через травми, ці сезони були пропущені. Враховувалися зароблені очки, починаючи з Вімблдону і закінчуючи третім тижнем жовтня.
 
Коротко пройдуся по кожній із претенденток, розділивши їх на три групи (дуже високі шанси, пристойні шанси і низькі).
 
Група 1
 
1. Квітова – може не вистачити сил на вдале завершення сезону, але запас очок дозволяє берегти здоров'я. 
2. Бертенс – ще одна практично готова учасниця Підсумкового турніру. Минулого року вийшла на топ-рівень гри на харді, претендентка на найбільші титули. Захищати в основному рейтингу багато, але це зовсім інша історія.
3. Осака – після завершення співпраці із колишнім тренером потихеньку здає позиції. Є великі сумніви, що японка зможе захистити минулорічну перемогу на US Open, але в Шеньчжені має грати.
 
Група 2
 
1. Бенчіч – прекрасна стартова позиція, чого не можна сказати про стабільність результатів. Має найбільші шанси на теоретичне сьоме місце.
2. Світоліна – реанімувала сезон на Вімблдоні, ставить перед собою найвищі завдання.
3. Конта – непогана позиція, гарна форма, улюблене покриття. Одна з головних суперниць українки за місце в топ-8.
4. Серена Вільямс – що б там не було, а Серена все одно буде головною претенденткою на виграш US Open. На 2-3 турнірах може набрати необхідну кількість очок, хоча роки вже і не ті. Заявлена в Торонто і в Цинциннаті. В добірку потрапив тільки останній сезон після народження доньки.
5. Кербер – спад в результатах може компенсувати величезним досвідом. Але чомусь віри в неї зараз немає.
6. Стівенс – любить бути в статусі «темної конячки». Сезон доки провальний, але на турнірах в США може увімкнути «режим фенікса».
 
Група 3
 
1. Вондроушова – найкраща стартова позиція цієї групи, але занадто багато зубатих опоненток вище. Проводить чудовий сезон, але в 20 років очікувати стабільності результатів зарано.
2. Андреєску – травми, травми і ще раз травми. Одна з найталановитіших молодих тенісисток, але впевненості в тому, що вона не зламається після ще одного успіху немає.
3. Севастова – потрапила в добірку завдяки чудовим результатам на US Open в останні кілька сезонів, хоча шанси мінімальні.
4. Мартіч – пристойний рівень і стабільність результатів, але слабка позиція і ризик травмуватися, отримавши великі навантаження на фінальних стадіях турнірів. 
5. Анісімова і Кенін  – успішні сезони, але вище голови стрибнути буде важко.
 

*Чемпіонська гонка
 
Прогноз: Барті, Плішкова, Халеп, Бертенс, Квітова, Осака, Бенчіч, Світоліна.
 

Володимир КЛЕПАЧ

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 01.08.2019 08:38
    +2
    Дай Боже,щоб так і було
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 01.08.2019 08:38
    +2
    Дай Боже,щоб так і було
    Ссылка
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