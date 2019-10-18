Чилич одержал 500-ю победу в карьере

11:50 — Серж Пир

Когда снимут уже похороним. Чего тогда говорить то

11:49 — Серж Пир

Бомжи, это вы не мечтайте играть на своём стадионе. Уже нагудели, ублюдки.

11:49 — AdvocatusDei

Как твои лохобратья говорят « когда снимут, тогда и поговорим»

11:49 — Серж Пир

Какой ему работать. Оно на пособие живет

11:48 — Laeda

Кто тебя ты не ответил...

11:48 — dyryavo_s_dnepra

Я ж уже ответил, про бомжей и бутылки будешь со своими заднеприводными друзьями общаться))

11:48 — AdvocatusDei

Ты чучело, не попавшее в ложу, не мечтай

11:47 — nomad

То есть, ты не в курсе , что сначала УНСО посетило Чечню и воевала против РФ? Так теперь просто о...