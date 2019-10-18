Чилич одержал 500-ю победу в карьере

Вчера Марин Чилич во втором раунде Кубке Кремля обыграл своего соотечественника Иво Карловича – 6:1, 7:6.
Для хорвата этап победа стала юбилейной, 500-й в карьере на профессиональном уровне. Чилич стал десятым действующим игроком, которому покорился этот рубеж.
Кроме чемпиона US Open-2014, 500 и более побед имеют на своем счету Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей, Томаш Бердых, Фернандо Вердаско, Ришар Гаске, Томми Робредо и Стэн Вавринка.
Для того, чтобы одержать 500 побед, Чиличу понадобилось 768 матчей.
Источник — ATP Tour
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