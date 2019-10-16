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Кубок Кремля. Надежда Киченок вылетела в паре

Украинка прекратила борьбу во втором раунде

  • 16.10.2019 17:16
  • 285 просмотров
  • 3 комментария
Кубок Кремля. Надежда Киченок вылетела в паре
© БТУ. Надежда Киченок

Сегодня во втором раунде парного разряда Кубка Кремля Надежда Киченок вместе с Ралукой-Иоаной Олару встречалась с первым сеяным дуэтом Тимея Бабош – Кристина Младенович.

Киченок и Олару потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 44 минуты.

2-й раунд

Тимея Бабош/Кристина Младенович – Надежда Киченок/Ралука-Иоана Олару – 6:3, 7:6 (8)

Ранее в первом раунде Надежда Киченок вместе с Олару обыграла свою сестру Людмилу, которая выступала в паре с Виталией Дьяченко.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    mah
      mah, 16.10.2019 18:40
    0
    Для Киченок вылеты в первых раундах - обычное планируемое дело. Сыграла 1-2-3 этапа, и наф... из пляжа. Заработала несколько десятков или сот тысяч баксов, и ладно, ей хватает и на жизнь и для проездных на очередные турниры. Кто как может.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 16.10.2019 17:46
    +2
    Маманя, ну почему ты не родила десяток, тогда бы точно титул взяли, играя друг против друга
    Ссылка
    tima fialko
      tima fialko, 16.10.2019 17:27
    +3
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 16.10.2019 17:27
    +3
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 16.10.2019 17:46
    +2
    Маманя, ну почему ты не родила десяток, тогда бы точно титул взяли, играя друг против друга
    Ссылка
    mah
      mah, 16.10.2019 18:40
    0
    Для Киченок вылеты в первых раундах - обычное планируемое дело. Сыграла 1-2-3 этапа, и наф... из пляжа. Заработала несколько десятков или сот тысяч баксов, и ладно, ей хватает и на жизнь и для проездных на очередные турниры. Кто как может.
    Ссылка
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