Кубок Кремля. Надежда Киченок вылетела в паре

Сегодня во втором раунде парного разряда Кубка Кремля Надежда Киченок вместе с Ралукой-Иоаной Олару встречалась с первым сеяным дуэтом Тимея Бабош – Кристина Младенович.
Киченок и Олару потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 44 минуты.
2-й раунд
Тимея Бабош/Кристина Младенович – Надежда Киченок/Ралука-Иоана Олару – 6:3, 7:6 (8)
Ранее в первом раунде Надежда Киченок вместе с Олару обыграла свою сестру Людмилу, которая выступала в паре с Виталией Дьяченко.
Источник — Sport.ua
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