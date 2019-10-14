Надежда Киченок обыграла сестру Людмилу на старте Кубка Кремля

18:12 — Sergey_92

вона в цей час буде заліковувати травму ... таке ж ніби було .... плюс фото того часу, як Монфіс ...

18:08 — nomad

Кто это будет делать, если уже 10 млн зашенгенились безвозвратно? Ультрас с нацкорпусом или пенси...

18:06 — сергей богданов

По хер, болел и буду болеть за Элину!