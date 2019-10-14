Надежда Киченок обыграла сестру Людмилу на старте Кубка Кремля

Украинские сестры-парницы Надежда и Людмила Киченок сыграли между собой в рамках первого круга парного разряда на Кубке Кремля.
Надя в дуэте с Ралукой Олару из Румынии обыграла Люду в тандеме с Виталией Дьяченко из России.
Москва. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Людмила Киченок / Виталия Дьяченко – 6:2, 7:5
В следующем круге Надежда и Ралука сразятся против лидеров посева Тимеи Бабош (Венгрия) и Кристины Младенович (Франция).
Источник — Sport.ua
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