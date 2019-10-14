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Рейтинг WTA. Рекорды Завацкой и Снигур, минус пять позиций Ястремской

Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир

  • 14.10.2019 11:30
  • 906 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Рекорды Завацкой и Снигур, минус пять позиций Ястремской
© WTA. Даяна Ястремская
На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA международной категории. В Линце победу одержала Кори Гауфф, которая в финале одолела Алену Остапенко. Благодаря этому успеху, 15-летняя американка дебютировала в топ-100, поднявшись на 71-ю позицию (+39). Латвийка добавила девять позиций, но все еще находится даже не в топ-50 мировой классификации.
 
В Тяньцзине в финале сыграли Ребекка Петерсон и Хизер Уотсон. Победила шведка, которая установила личный рекорд (44 место). Британка, благодаря выходу в финал, вернулась в топ-100 (88).
 
Что касается теннисисток из первой десятки, то на турнире в Линце играли Кики Бертенс и Белинда Бенчич, но изменений в топ-10 не произошло.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается украинок, то Даяна Ястремская потеряла большую часть очков, заработанных на прошлогоднем турнире в Гонконге, и опустилась на 5 позиций. Катарина Завацкая и Дарья Снигур установили новые личные рекорды, у остальных изменения минимальные.
 
Украинки в топ-350 рейтинга WTA
 
 
Самая приятная новость по итогам прошлой недели заключается в том, что Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир. Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не собирается ехать в Шэньчжэнь , последнюю путевку туда на Кубке Кремля разыграют Бертенс и Бенчич.
 
Чемпионская гонка
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 14.10.2019 11:48
    0
    Новину про те, що Еліна відібралася на Підсумковий, сайту викласти мабуть в лом
    shiseidowtafinalsshenzhen.com/article_detail?id=157102383018
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.10.2019 11:48
    0
    Новину про те, що Еліна відібралася на Підсумковий, сайту викласти мабуть в лом
    shiseidowtafinalsshenzhen.com/article_detail?id=157102383018
    Ссылка
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