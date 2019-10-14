Рейтинг WTA. Рекорды Завацкой и Снигур, минус пять позиций Ястремской

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA международной категории. В Линце победу одержала Кори Гауфф, которая в финале одолела Алену Остапенко. Благодаря этому успеху, 15-летняя американка дебютировала в топ-100, поднявшись на 71-ю позицию (+39). Латвийка добавила девять позиций, но все еще находится даже не в топ-50 мировой классификации.
В Тяньцзине в финале сыграли Ребекка Петерсон и Хизер Уотсон. Победила шведка, которая установила личный рекорд (44 место). Британка, благодаря выходу в финал, вернулась в топ-100 (88).
Что касается теннисисток из первой десятки, то на турнире в Линце играли Кики Бертенс и Белинда Бенчич, но изменений в топ-10 не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Даяна Ястремская потеряла большую часть очков, заработанных на прошлогоднем турнире в Гонконге, и опустилась на 5 позиций. Катарина Завацкая и Дарья Снигур установили новые личные рекорды, у остальных изменения минимальные.
Украинки в топ-350 рейтинга WTA
Самая приятная новость по итогам прошлой недели заключается в том, что Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир. Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не собирается ехать в Шэньчжэнь , последнюю путевку туда на Кубке Кремля разыграют Бертенс и Бенчич.
Чемпионская гонка
Источник — Sport.ua
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