Рейтинг WTA. Рекорды Завацкой и Снигур, минус пять позиций Ястремской

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA международной категории. В Линце победу одержала Кори Гауфф, которая в финале одолела Алену Остапенко . Благодаря этому успеху, 15-летняя американка дебютировала в топ-100, поднявшись на 71-ю позицию (+39). Латвийка добавила девять позиций, но все еще находится даже не в топ-50 мировой классификации.

В Тяньцзине в финале сыграли Ребекка Петерсон и Хизер Уотсон. Победила шведка, которая установила личный рекорд (44 место). Британка, благодаря выходу в финал, вернулась в топ-100 (88).

Что касается теннисисток из первой десятки, то на турнире в Линце играли Кики Бертенс и Белинда Бенчич, но изменений в топ-10 не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Даяна Ястремская потеряла большую часть очков, заработанных на прошлогоднем турнире в Гонконге, и опустилась на 5 позиций. Катарина Завацкая и Дарья Снигур установили новые личные рекорды, у остальных изменения минимальные.

Украинки в топ-350 рейтинга WTA

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