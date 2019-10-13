15-летняя Гауфф победила Остапенко в финале турнира в Линце

Американская теннисистка Кори Гауфф в трех сетах обыграла латвийку Алену Остапенко. Матч продлился 1 час 40 минут
Линц. Финал
Кори Гауфф (США) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 1:6, 6:2.
Для Гауфф эта победа стала первой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Напомним, на турнире в Линце выступала Катерина Козлова, которая во втором круге снялась с матча против Кори Гауфф.
Источник — Sport.ua
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