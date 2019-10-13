Войти или Зарегистрироваться

15-летняя Гауфф победила Остапенко в финале турнира в Линце

Юная американка выиграла первый в карьере турнир WTA

  • 13.10.2019 17:19
  • 544 просмотра
  • 4 комментария
15-летняя Гауфф победила Остапенко в финале турнира в Линце
© Global Look Press. Кори Гауфф
Американская теннисистка Кори Гауфф в трех сетах обыграла латвийку Алену Остапенко. Матч продлился 1 час 40 минут
 
Линц. Финал
Кори Гауфф (США) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 1:6, 6:2.
 
Для Гауфф эта победа стала первой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
 
Напомним, на турнире в Линце выступала Катерина Козлова, которая во втором круге снялась с матча против Кори Гауфф.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    nomad
    online
      nomad, 13.10.2019 17:53
    -1
    А какое нам дело до Латвии?
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 13.10.2019 17:52
    0
    Яркий пример того, что все звёзды сошлись для ее победы. Сначала она стала лаки-лузером, потом противница снялась из-за травмы в потенциально выиграшном для нее матче, а затем, конечно, и маленькая девочка включилась в эту гонку. И оказалась права - первый взрослый титул в ее карьере. Интересно будет за ней понаблюдать.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.10.2019 17:52
    0
    От вам і лакі лузер. Якщо не зазвіздиться як Марта і не візьме тренером якогось умовного самі знаєте кого, то може мати велике майбутнє
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 13.10.2019 17:50
    +1
    это она на фото? ничёж себе 15-летняя
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 13.10.2019 17:50
    +1
    это она на фото? ничёж себе 15-летняя
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 13.10.2019 17:52
    0
    Яркий пример того, что все звёзды сошлись для ее победы. Сначала она стала лаки-лузером, потом противница снялась из-за травмы в потенциально выиграшном для нее матче, а затем, конечно, и маленькая девочка включилась в эту гонку. И оказалась права - первый взрослый титул в ее карьере. Интересно будет за ней понаблюдать.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.10.2019 17:52
    0
    От вам і лакі лузер. Якщо не зазвіздиться як Марта і не візьме тренером якогось умовного самі знаєте кого, то може мати велике майбутнє
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности