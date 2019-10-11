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Свитолина сыграет на Итоговом турнире WTA

Первой ракетке Украины не нужно ехать в Москву

  • 11.10.2019 18:10
  • 3083 просмотра
  • 30 комментариев
Свитолина сыграет на Итоговом турнире WTA
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире-2019 и для этого ей не нужно будет ехать на Кубок Кремля.
 
Это стало возможным после вылета нидерландской теннисистки Кики Бертенс с турнира в Линце. В 1/4 финала восьмая ракетка мира проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.
 
Линц. 1/4 финала
Кики Бертенс (Нидерланды) – Кори Гауфф (США) – 6:7(1), 4:6
 
Отметим, что Свитолина на данный момент занимает седьмую строчку в Чемпионской гонке, опережая всех главных соперниц. Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не заявлена ни на один турнир на следующей неделе, опередить украинку могут только Кики Бертенс и Белинда Бенчич.
 
Ситуация в Чемпионской гонке после турнира в Линце:
 
7. Элина Свитолина – 3995
8. Серена Уильямс* – 3935
9. Кики Бертенс – 3870
10. Белинда Бенчич – 3705
* не заявлена ни на один турнир
 
На следующей неделе Бертенс и Бенчич сыграют в Москве (вторая стартует в квалификации). Для того чтобы обойти Свитолину обеим нужна только победа, поэтому уже сейчас можно утверждать, что Свитолина квалифицируется в Финал WTA.
 
Существует один вариант при котором Бенчич обойдет Свитолину, а Бертенс сравняется с украинкой по очкам. При таком раскладе Элина буде выше представительницы Нидерландов по дополнительным показателям (большее количество очков, заработанных на более важных турнирах, таких как Grand Slam, Premier Mandatory и Premier 5).
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.10.2019 18:48
    +1
    Еліна вже подякувала в інстаграмі на привітання про попадання на Підсумковий турнір. Правда ще не написала чи поїде в масквабад. Думаю, що нема ніякого сенсу наражати себе на травму
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    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 11.10.2019 18:46
    0
    Natam69, 11.10.2019 18:37
    А Бенчіч у квалі москви не має......
    sport.ua краще знає. Мабуть вона там WC в основну сітку отримала.
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    andrijoooo
      andrijoooo, 11.10.2019 18:45
    0
    Vladyslav Lukiantsev, 11.10.2019 18:39
    Немає. Треба було вигравати Лінц. У двадцятої Векіч як і у дев'ятнадцятої Ріск 2185, у Даяни 1690. За перемогу в масковії 470 балів максимум. Відповідно в найкращому випадку, у Даяни буде 2160.
    Який лінц,шо мелеш
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 11.10.2019 18:44
    0
    Vladyslav Lukiantsev, 11.10.2019 18:39
    Немає. Треба було вигравати Лінц. У двадцятої Векіч як і у дев'ятнадцятої Ріск 2185, у Даяни 1690. За перемогу в масковії 470 балів максимум. Відповідно в найкращому випадку, у Даяни буде 2160.
    Я врахував те, що Серена не братиме участь до Австралії у змаганнях. Тому Даяна наступна, якщо вдало виступить у Москві. Окрім цього, у Еліт трофі приймають участь кращі 11 та 1 ВК. Можуть дати і Даяні.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:40
    +1
    Natam69, 11.10.2019 18:37
    А Бенчіч у квалі москви не має......
    Та чого мінусуєте, вже є результати жеребкування
    Ссылка
    Vladyslav Lukiantsev
      Vladyslav Lukiantsev, 11.10.2019 18:39
    -2
    Stelios Komnin, 11.10.2019 18:21
    Тут не лише думка вболювальників. Логістично незручно. Їхати до холодної Москви, витрачати сили, є вирогідність травму ускладнити, невелика сума за перемогу...Гадаю, що дійсно знімиться тепер. Воно їй не потрібно. Але Даяна мабуть буде. Здається, в неї є шансі потрапити до Еліт Трофі.
    Немає. Треба було вигравати Лінц. У двадцятої Векіч як і у дев'ятнадцятої Ріск 2185, у Даяни 1690. За перемогу в масковії 470 балів максимум. Відповідно в найкращому випадку, у Даяни буде 2160.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 11.10.2019 18:39
    -1
    dimaprogs, 11.10.2019 18:32
    Спасибо за ответ. Но не это я спрашивал. Надо/не надо Серене - вопрос другой. Вопрос в том, Серена же ТЕОРЕТИЧЕСКИ может подать заявку в МОскву, верно? Тогда она может сохранить свое 8-ое место(минимум). Или из-за того, что у нее только 11 турниров в этом году на итоговом не пройдет все равно?
    В теории возможно, если не прошел срок заявок. Но я читал, кто-то писал, что не участвовала в обязательных турнирах - не знаю, насколько это правда. Думаю, Серена бы в Пекине участвовала бы, если понимала, что попадет.
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    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:38
    0
    Чи може москалі все ж таки дали їй в основу.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 11.10.2019 18:37
    -1
    Vit18, 11.10.2019 18:36
    Цього разу пронесло. Але відмазку можна використати на майбутнє. Там наприклад, хочу в Москві прославити Україну чи буду посланцем миру між народами і т.д.
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    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:37
    +1
    А Бенчіч у квалі москви не має......
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    Vit18
      Vit18, 11.10.2019 18:36
    -4
    Цього разу пронесло. Але відмазку можна використати на майбутнє. Там наприклад, хочу в Москві прославити Україну чи буду посланцем миру між народами і т.д.
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 11.10.2019 18:36
    -4
    Хотя...было бы так, как пишет спИрт.юу, то Квалификационный порог итогового турнира ВТА сейчас был бы 3995 очков(столько, сколько сейчас у Свитолины), а не 4165. Значит есть еще и другие варианты.
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    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 11.10.2019 18:33
    -4
    Що буде з положенням спортсменок у гонці, коли Белінда виграє, а Кікі - фіналістка, а Еліна знімається? Сьогодні поріг для проходження на Підсумковий став 4165 - Еліні бракує 60 очок... Бенчіч на наступному тижні мала захищати 198 очок у Люксембурзі. Вони у неї знімуться?
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    dimaprogs
      dimaprogs, 11.10.2019 18:32
    +1
    Stelios Komnin, 11.10.2019 18:30
    думаю, Серене итоговые уже не интересны. Все, что заботит, рекорд Маргарет Корт. Но, думаю, больше мейджоров не выиграет. Этот год - последняя возможность. В следующем уже 39, она и так стоит на месте. Даже старшая Винус больше двигается, которая всегда была талантливее Серены, но не было той мотивации.
    Спасибо за ответ. Но не это я спрашивал. Надо/не надо Серене - вопрос другой. Вопрос в том, Серена же ТЕОРЕТИЧЕСКИ может подать заявку в МОскву, верно? Тогда она может сохранить свое 8-ое место(минимум). Или из-за того, что у нее только 11 турниров в этом году на итоговом не пройдет все равно?
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:32
    0
    А Марті у кваліфікації Люксу попався папа Міхаіл. Блін відколи вже і папи можуть грати у вта?
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.10.2019 18:32
    +3
    dimaprogs, 11.10.2019 18:27
    И что что квалификация. Серена может и до финала дойти в Москве. Это не аргумент. Вопрос в другом. Серена же имеет право подать заявку в мосвку? Если да, то и шансы у нее есть, это тоже верно?
    Вже всі заявки закриті. По суті завтра сам турнір розпочинається
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    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:30
    +1
    Kanarejka, 11.10.2019 18:23
    вот и поговорили!
    То був жарт. Треба було почепити самайлика.
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 11.10.2019 18:30
    -1
    dimaprogs, 11.10.2019 18:27
    И что что квалификация. Серена может и до финала дойти в Москве. Это не аргумент. Вопрос в другом. Серена же имеет право подать заявку в мосвку? Если да, то и шансы у нее есть, это тоже верно?
    думаю, Серене итоговые уже не интересны. Все, что заботит, рекорд Маргарет Корт. Но, думаю, больше мейджоров не выиграет. Этот год - последняя возможность. В следующем уже 39, она и так стоит на месте. Даже старшая Винус больше двигается, которая всегда была талантливее Серены, но не было той мотивации.
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 11.10.2019 18:27
    -4
    Игорь Онищук, 11.10.2019 18:23
    И играть в квалификации, это из области фантастики, причем ненаучной
    И что что квалификация. Серена может и до финала дойти в Москве. Это не аргумент. Вопрос в другом. Серена же имеет право подать заявку в мосвку? Если да, то и шансы у нее есть, это тоже верно?
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 11.10.2019 18:23
    +4
    Natam69, 11.10.2019 18:20
    Тобто, шкода, що не всосала Катюша?
    вот и поговорили!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.10.2019 18:12
    +8
    Тепер вже і де-юре. Це добре. Побачимо, наскільки для Еліни важлива думка її вболівальників. Поїде наступного тижня чи ні?
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 11.10.2019 18:23
    +4
    Natam69, 11.10.2019 18:20
    Тобто, шкода, що не всосала Катюша?
    вот и поговорили!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.10.2019 18:32
    +3
    dimaprogs, 11.10.2019 18:27
    И что что квалификация. Серена может и до финала дойти в Москве. Это не аргумент. Вопрос в другом. Серена же имеет право подать заявку в мосвку? Если да, то и шансы у нее есть, это тоже верно?
    Вже всі заявки закриті. По суті завтра сам турнір розпочинається
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 11.10.2019 18:21
    +3
    Stanislav Matusevych, 11.10.2019 18:12
    Тепер вже і де-юре. Це добре. Побачимо, наскільки для Еліни важлива думка її вболівальників. Поїде наступного тижня чи ні?
    Тут не лише думка вболювальників. Логістично незручно. Їхати до холодної Москви, витрачати сили, є вирогідність травму ускладнити, невелика сума за перемогу...Гадаю, що дійсно знімиться тепер. Воно їй не потрібно. Але Даяна мабуть буде. Здається, в неї є шансі потрапити до Еліт Трофі.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 11.10.2019 18:23
    +2
    dimaprogs, 11.10.2019 18:18
    Одно только не пойму, а если Серена получит вилд-кард в Москву, то Элине это ничем не грозит? В статье об этом ни слова.
    Серена же имеет еще время подать заявку, по-моему она и есть основная конкурентка Свитолины, а не швейцарка или голландка.
    И играть в квалификации, это из области фантастики, причем ненаучной
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.10.2019 18:48
    +1
    Еліна вже подякувала в інстаграмі на привітання про попадання на Підсумковий турнір. Правда ще не написала чи поїде в масквабад. Думаю, що нема ніякого сенсу наражати себе на травму
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:40
    +1
    Natam69, 11.10.2019 18:37
    А Бенчіч у квалі москви не має......
    Та чого мінусуєте, вже є результати жеребкування
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:37
    +1
    А Бенчіч у квалі москви не має......
    Ссылка
    dimaprogs
      dimaprogs, 11.10.2019 18:32
    +1
    Stelios Komnin, 11.10.2019 18:30
    думаю, Серене итоговые уже не интересны. Все, что заботит, рекорд Маргарет Корт. Но, думаю, больше мейджоров не выиграет. Этот год - последняя возможность. В следующем уже 39, она и так стоит на месте. Даже старшая Винус больше двигается, которая всегда была талантливее Серены, но не было той мотивации.
    Спасибо за ответ. Но не это я спрашивал. Надо/не надо Серене - вопрос другой. Вопрос в том, Серена же ТЕОРЕТИЧЕСКИ может подать заявку в МОскву, верно? Тогда она может сохранить свое 8-ое место(минимум). Или из-за того, что у нее только 11 турниров в этом году на итоговом не пройдет все равно?
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:30
    +1
    Kanarejka, 11.10.2019 18:23
    вот и поговорили!
    То був жарт. Треба було почепити самайлика.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:20
    +1
    Kanarejka, 11.10.2019 18:17
    Це я прокоментувала "всосала кікі". А ви зразу -
    Тобто, шкода, що не всосала Катюша?
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 11.10.2019 18:19
    +1
    Катюша, якщо не помиляюсь, навіть живе в москві
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 11.10.2019 18:17
    +1
    Natam69, 11.10.2019 18:15
    Катюша також минулого року їздила до Мордору. Одним словом "выходила на берег катюша...."
    Це я прокоментувала "всосала кікі". А ви зразу -
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:15
    +1
    Kanarejka, 11.10.2019 18:14
    Шкода, що це зробила не Катюша
    Катюша також минулого року їздила до Мордору. Одним словом "выходила на берег катюша...."
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 11.10.2019 18:14
    +1
    Шкода, що це зробила не Катюша
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 11.10.2019 18:11
    +1
    Всосала кікі
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 11.10.2019 18:46
    0
    Natam69, 11.10.2019 18:37
    А Бенчіч у квалі москви не має......
    sport.ua краще знає. Мабуть вона там WC в основну сітку отримала.
    Ссылка
    andrijoooo
      andrijoooo, 11.10.2019 18:45
    0
    Vladyslav Lukiantsev, 11.10.2019 18:39
    Немає. Треба було вигравати Лінц. У двадцятої Векіч як і у дев'ятнадцятої Ріск 2185, у Даяни 1690. За перемогу в масковії 470 балів максимум. Відповідно в найкращому випадку, у Даяни буде 2160.
    Який лінц,шо мелеш
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 11.10.2019 18:44
    0
    Vladyslav Lukiantsev, 11.10.2019 18:39
    Немає. Треба було вигравати Лінц. У двадцятої Векіч як і у дев'ятнадцятої Ріск 2185, у Даяни 1690. За перемогу в масковії 470 балів максимум. Відповідно в найкращому випадку, у Даяни буде 2160.
    Я врахував те, що Серена не братиме участь до Австралії у змаганнях. Тому Даяна наступна, якщо вдало виступить у Москві. Окрім цього, у Еліт трофі приймають участь кращі 11 та 1 ВК. Можуть дати і Даяні.
    Ссылка
    Natam69
      Natam69, 11.10.2019 18:38
    0
    Чи може москалі все ж таки дали їй в основу.
    Ссылка
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