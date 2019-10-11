Свитолина сыграет на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире-2019 и для этого ей не нужно будет ехать на Кубок Кремля.

Это стало возможным после вылета нидерландской теннисистки Кики Бертенс с турнира в Линце. В 1/4 финала восьмая ракетка мира проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.

Линц. 1/4 финала

Кики Бертенс (Нидерланды) – Кори Гауфф (США) – 6:7(1), 4:6

Отметим, что Свитолина на данный момент занимает седьмую строчку в Чемпионской гонке, опережая всех главных соперниц. Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не заявлена ни на один турнир на следующей неделе, опередить украинку могут только Кики Бертенс и Белинда Бенчич.

Ситуация в Чемпионской гонке после турнира в Линце:

7. Элина Свитолина – 3995

8. Серена Уильямс* – 3935

9. Кики Бертенс – 3870

10. Белинда Бенчич – 3705

* не заявлена ни на один турнир

обеим нужна только победа, поэтому уже сейчас можно утверждать, что Свитолина квалифицируется в Финал WTA. На следующей неделе Бертенс и Бенчич сыграют в Москве ( вторая стартует в квалификации ). Для того чтобы обойти Свитолину, поэтому уже сейчас можно утверждать, что Свитолина квалифицируется в Финал WTA.