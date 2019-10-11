Свитолина сыграет на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире-2019 и для этого ей не нужно будет ехать на Кубок Кремля.
Это стало возможным после вылета нидерландской теннисистки Кики Бертенс с турнира в Линце. В 1/4 финала восьмая ракетка мира проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.
Линц. 1/4 финала
Кики Бертенс (Нидерланды) – Кори Гауфф (США) – 6:7(1), 4:6
Отметим, что Свитолина на данный момент занимает седьмую строчку в Чемпионской гонке, опережая всех главных соперниц. Учитывая тот факт, что Серена Уильямс не заявлена ни на один турнир на следующей неделе, опередить украинку могут только Кики Бертенс и Белинда Бенчич.
Ситуация в Чемпионской гонке после турнира в Линце:
7. Элина Свитолина – 3995
8. Серена Уильямс* – 3935
9. Кики Бертенс – 3870
10. Белинда Бенчич – 3705
* не заявлена ни на один турнир
На следующей неделе Бертенс и Бенчич сыграют в Москве (вторая стартует в квалификации). Для того чтобы обойти Свитолину обеим нужна только победа, поэтому уже сейчас можно утверждать, что Свитолина квалифицируется в Финал WTA.
Существует один вариант при котором Бенчич обойдет Свитолину, а Бертенс сравняется с украинкой по очкам. При таком раскладе Элина буде выше представительницы Нидерландов по дополнительным показателям (большее количество очков, заработанных на более важных турнирах, таких как Grand Slam, Premier Mandatory и Premier 5).
Источник — Sport.ua
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Серена же имеет еще время подать заявку, по-моему она и есть основная конкурентка Свитолины, а не швейцарка или голландка.
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