Серена Уильямс не собирается ехать в Шэньчжэнь

Американская теннисистка Серена Уильямс попала в список главных ораторов «2019 Forbes Under 30 Summit», который с 27 по 30 октября пройдет в Детройте.

Это означает, что Уильямс-младшая не собирается играть на Итоговом турнире WTA, который 28 октября стартует в китайском Шэньчжэне.

Напомним, Серена на данный момент занимает восьмое место в Чемпионской гонке, которое дает право на участие в Финале WTA. Также на последнюю путевку претендуют Кики Бертенс и Белинда Бенчич.

Добавим, что предыдущий раз Серена участвовала в Итоговом турнире в 2014 году.