Войти или Зарегистрироваться

Серена Уильямс не собирается ехать в Шэньчжэнь

Американка во время Финала WTA выступит спикером в Детройте

  • 11.10.2019 23:02
  • 446 просмотров
  • 0 комментариев
Серена Уильямс не собирается ехать в Шэньчжэнь
© alientoaz.org
Американская теннисистка Серена Уильямс попала в список главных ораторов «2019 Forbes Under 30 Summit», который с 27 по 30 октября пройдет в Детройте.
 
Это означает, что Уильямс-младшая не собирается играть на Итоговом турнире WTA, который 28 октября стартует в китайском Шэньчжэне.
 
Напомним, Серена на данный момент занимает восьмое место в Чемпионской гонке, которое дает право на участие в Финале WTA. Также на последнюю путевку претендуют Кики Бертенс и Белинда Бенчич. 
 
Добавим, что предыдущий раз Серена участвовала в Итоговом турнире в 2014 году.
 
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина уже гарантировала себе участие на турнире.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности