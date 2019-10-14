Сестры Киченок сыграют друг против друга на Кубке Кремля

Последние комментарии

Венгрия – Азербайджан – 1:0. Видео голов и обзор матча 01:13 — adidas77 Это позор футбола! Украли у Азербайджана очки! И подарили мадярам незаслуженную победу судьи! По...

ШЕВЧЕНКО: «С Португалией могут сыграть те, кто не играл с Литвой» 01:12 — Miki Rurko Тотал меньше 2,5 , не дякуйте.

15-летняя Гауфф победила Остапенко в финале турнира в Линце 01:10 — palpal Прям как Стах в Загребе лет 10 назад 01:08 — palpal играть про можно с 14

ФОТО. Турецкую сборную может ждать наказание за воинское приветствие 01:10 — charl Тогда беспредел был. Но давно известно с о в Европе было решение игнорить этого несостоявшегося ч...

Стаховский проиграл в квалификации турнира в Антверпене 01:08 — Miki Rurko Ага, він ще той конторщик

Кубок Кремля. Свитолина получила первый номер посева, Ястремская - 5-й 01:03 — Miki Rurko А ти чє пятріот на русском пішєш, ти что нє знаєш что русскій язик, ето часть "русского міра" ? і... 00:58 — Miki Rurko А ти диванний інтернет воїн русофоб, яку відмзку маєш шо не на передовій знаходишся ? 00:55 — Miki Rurko Ппц, я навіть не знаю як вони пережевуть те що ти за них вболівати не будеш, напевно впадуть в де...