Сестры Киченок сыграют друг против друга на Кубке Кремля

В первом круге турнира Кубок Кремля Надежда и Людмила Киченок будут противостоять друг другу в парном разряде.
Надежда сыграет в паре с предтавительницей Румынии Ралукой Олару, а вместе с Людмилой на корт выйдет россиянка Виталия Дьяченко.
Напомним, ранее Надежда Киченок проиграла в первом раунде квалификации Кубка Кремля.
В турнире планируется участие еще двух украинок. Элина Свитолина получила первый номер посева и пропустит стартовый раунд, а Даяна Ястремская посеяна под 5-м номером.
Источник — Sport.ua
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