Войти или Зарегистрироваться

Кубок Кремля. Свитолина получила первый номер посева, Ястремская - 5-й

Украинки, вероятно, сыграют в Москве

  • 12.10.2019 15:04
  • 2297 просмотров
  • 20 комментариев
Кубок Кремля. Свитолина получила первый номер посева, Ястремская - 5-й
© btu.org.ua

Стало известно, что украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева на Кубке Кремля и пропустит стартовый раунд.

Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей матча Онс Жабер - Вероника Кудерметова.

Даяна Ястремская, посеянная по 5-м номером, в первом круге сразится с Дарьей Касаткиной.

Турнир пройдет с 14-го по 20-е октября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Серж Пир
      Серж Пир, 12.10.2019 16:08
    0
    Меня так умиляют донбассы, честно. Работали они. А чего ж вы, работники херовы, до 2014 себе половину своих трат обеспечивали? На вас работали все остальные. Вы только за пенсиями украинскими ездить успеваете, ублюдки, которые почему-то 80% от ваших зарплат оказались.
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 12.10.2019 16:06
    0
    nomad, 12.10.2019 16:05
    Стрелы не переводи. Я не шарился с кастрюлей на башке по улицам и площадям. Я работал...
    Под чеченом поди, работал Ты бегал на митинги дваждызаконтаченного с кипятильником
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 12.10.2019 16:05
    -1
    nomad, 12.10.2019 15:18
    Затарахтели кастрюли на всю катушку. Кому то не нравятся чемпионства Харлан в Казани и Усика в Москве? Почему протестанты могут ходить по Питеру и Москве с флагами Украины, а спортсмены под этим флагом не могут защищать честь страны? Что ж за упоротость такая у евротырсы?
    Слышь ватник, что тебя затрахал там вываркой, в которой тащили черный ящик от Ту-154? Тебя как бабу Зину через выварку или ты ее себе на голову для украшения процесса надевал?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 12.10.2019 16:05
    -2
    Капитан Врунгель, 12.10.2019 16:01
    Не трясти головой, дядя - не будет тарахтеть...
    Стрелы не переводи. Я не шарился с кастрюлей на башке по улицам и площадям. Я работал...
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 12.10.2019 16:04
    0
    nomad, 12.10.2019 16:01
    Я русский, и гражданин Украины. Что дальше? Хватит выпендриваться псевдопатриотизмом. Я не меньше тебя люблю свою Родину. Наши спортсмены должны представлять Украину на всех возможных соревнованиях! Вон негры выступали на гитлеровской Олимпиаде в Германии. Нациков аж коробило от их присутствия. А они выступали и побеждали.
    А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
    За....ли !!!
    Если у тебя синий паспорт с тризубом , то ты - УКРАИНЕЦ , РУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ....
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 12.10.2019 16:01
    0
    В прошлом году Элю на КК сбрили на технику , мотивируя тем , что она ничего осенью не показала !!!А в такой же ситуации маленькому Беньчику дают уайл-кард в основную сетку ....Это полный 3,14...
    И она после этого едет , не смотря на то , что это не принесет очков ????
    Думаю , она откажется от участия ...........
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 12.10.2019 16:01
    -1
    nomad, 12.10.2019 15:18
    Затарахтели кастрюли на всю катушку. Кому то не нравятся чемпионства Харлан в Казани и Усика в Москве? Почему протестанты могут ходить по Питеру и Москве с флагами Украины, а спортсмены под этим флагом не могут защищать честь страны? Что ж за упоротость такая у евротырсы?
    Не трясти головой, дядя - не будет тарахтеть...
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 12.10.2019 16:01
    +1
    vizuals, 12.10.2019 15:41
    В тебе, якщо ти українець, духовна кастрюля. Хоча, мабуть, і звичайна також
    Я русский, и гражданин Украины. Что дальше? Хватит выпендриваться псевдопатриотизмом. Я не меньше тебя люблю свою Родину. Наши спортсмены должны представлять Украину на всех возможных соревнованиях! Вон негры выступали на гитлеровской Олимпиаде в Германии. Нациков аж коробило от их присутствия. А они выступали и побеждали.
    А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 12.10.2019 15:59
    -2
    Млять...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.10.2019 15:48
    +3
    Цікаво, нащо Еля туди заявилася. Немає ж необхідності ніякої. Наврядче Бенчіч чи Бертенс її обійдуть.
    Ссылка
    VVV
    VVV, 12.10.2019 15:48
    +6
    nomad, 12.10.2019 15:18
    Затарахтели кастрюли на всю катушку. Кому то не нравятся чемпионства Харлан в Казани и Усика в Москве? Почему протестанты могут ходить по Питеру и Москве с флагами Украины, а спортсмены под этим флагом не могут защищать честь страны? Что ж за упоротость такая у евротырсы?
    Мудак
    Ссылка
    Олег Гуртовой
      Олег Гуртовой, 12.10.2019 15:47
    +1
    А можна одне питання на двох - Навіщо?
    (А можно один вопрос на двоих - Зачем?)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.10.2019 15:41
    +2
    nomad, 12.10.2019 15:18
    Затарахтели кастрюли на всю катушку. Кому то не нравятся чемпионства Харлан в Казани и Усика в Москве? Почему протестанты могут ходить по Питеру и Москве с флагами Украины, а спортсмены под этим флагом не могут защищать честь страны? Что ж за упоротость такая у евротырсы?
    В тебе, якщо ти українець, духовна кастрюля. Хоча, мабуть, і звичайна також
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 12.10.2019 15:21
    -2
    Вот это нежданчик
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 12.10.2019 15:18
    -14
    Затарахтели кастрюли на всю катушку. Кому то не нравятся чемпионства Харлан в Казани и Усика в Москве? Почему протестанты могут ходить по Питеру и Москве с флагами Украины, а спортсмены под этим флагом не могут защищать честь страны? Что ж за упоротость такая у евротырсы?
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.10.2019 15:13
    +10
    сергей богданов, 12.10.2019 15:10
    Ща налетят патриоты
    Ну вата уже отписалась смотрю
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 12.10.2019 15:12
    +6
    сергей богданов, 12.10.2019 15:10
    Ща налетят патриоты
    сегодня это будет топ новость ))
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 12.10.2019 15:10
    -7
    Ща налетят патриоты
    Ссылка
    reflexia
      reflexia, 12.10.2019 15:10
    0
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.10.2019 15:08
    0
    Еліно, Еліно, вай?
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.10.2019 15:13
    +10
    сергей богданов, 12.10.2019 15:10
    Ща налетят патриоты
    Ну вата уже отписалась смотрю
    Ссылка
    VVV
    VVV, 12.10.2019 15:48
    +6
    nomad, 12.10.2019 15:18
    Затарахтели кастрюли на всю катушку. Кому то не нравятся чемпионства Харлан в Казани и Усика в Москве? Почему протестанты могут ходить по Питеру и Москве с флагами Украины, а спортсмены под этим флагом не могут защищать честь страны? Что ж за упоротость такая у евротырсы?
    Мудак
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 12.10.2019 15:12
    +6
    сергей богданов, 12.10.2019 15:10
    Ща налетят патриоты
    сегодня это будет топ новость ))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.10.2019 15:48
    +3
    Цікаво, нащо Еля туди заявилася. Немає ж необхідності ніякої. Наврядче Бенчіч чи Бертенс її обійдуть.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.10.2019 15:41
    +2
    nomad, 12.10.2019 15:18
    Затарахтели кастрюли на всю катушку. Кому то не нравятся чемпионства Харлан в Казани и Усика в Москве? Почему протестанты могут ходить по Питеру и Москве с флагами Украины, а спортсмены под этим флагом не могут защищать честь страны? Что ж за упоротость такая у евротырсы?
    В тебе, якщо ти українець, духовна кастрюля. Хоча, мабуть, і звичайна також
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 12.10.2019 16:01
    +1
    vizuals, 12.10.2019 15:41
    В тебе, якщо ти українець, духовна кастрюля. Хоча, мабуть, і звичайна також
    Я русский, и гражданин Украины. Что дальше? Хватит выпендриваться псевдопатриотизмом. Я не меньше тебя люблю свою Родину. Наши спортсмены должны представлять Украину на всех возможных соревнованиях! Вон негры выступали на гитлеровской Олимпиаде в Германии. Нациков аж коробило от их присутствия. А они выступали и побеждали.
    А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
    Ссылка
    Олег Гуртовой
      Олег Гуртовой, 12.10.2019 15:47
    +1
    А можна одне питання на двох - Навіщо?
    (А можно один вопрос на двоих - Зачем?)
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 12.10.2019 16:08
    0
    Меня так умиляют донбассы, честно. Работали они. А чего ж вы, работники херовы, до 2014 себе половину своих трат обеспечивали? На вас работали все остальные. Вы только за пенсиями украинскими ездить успеваете, ублюдки, которые почему-то 80% от ваших зарплат оказались.
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 12.10.2019 16:06
    0
    nomad, 12.10.2019 16:05
    Стрелы не переводи. Я не шарился с кастрюлей на башке по улицам и площадям. Я работал...
    Под чеченом поди, работал Ты бегал на митинги дваждызаконтаченного с кипятильником
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 12.10.2019 16:04
    0
    nomad, 12.10.2019 16:01
    Я русский, и гражданин Украины. Что дальше? Хватит выпендриваться псевдопатриотизмом. Я не меньше тебя люблю свою Родину. Наши спортсмены должны представлять Украину на всех возможных соревнованиях! Вон негры выступали на гитлеровской Олимпиаде в Германии. Нациков аж коробило от их присутствия. А они выступали и побеждали.
    А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
    За....ли !!!
    Если у тебя синий паспорт с тризубом , то ты - УКРАИНЕЦ , РУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ....
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 12.10.2019 16:01
    0
    В прошлом году Элю на КК сбрили на технику , мотивируя тем , что она ничего осенью не показала !!!А в такой же ситуации маленькому Беньчику дают уайл-кард в основную сетку ....Это полный 3,14...
    И она после этого едет , не смотря на то , что это не принесет очков ????
    Думаю , она откажется от участия ...........
    Ссылка
    reflexia
    online
      reflexia, 12.10.2019 15:10
    0
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.10.2019 15:08
    0
    Еліно, Еліно, вай?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности