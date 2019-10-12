Кубок Кремля. Свитолина получила первый номер посева, Ястремская - 5-й

Стало известно, что украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева на Кубке Кремля и пропустит стартовый раунд.
Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей матча Онс Жабер - Вероника Кудерметова.
Даяна Ястремская, посеянная по 5-м номером, в первом круге сразится с Дарьей Касаткиной.
Турнир пройдет с 14-го по 20-е октября.
Источник — Большой теннис Украины
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А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
Если у тебя синий паспорт с тризубом , то ты - УКРАИНЕЦ , РУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ....
И она после этого едет , не смотря на то , что это не принесет очков ????
Думаю , она откажется от участия ...........
А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
(А можно один вопрос на двоих - Зачем?)
А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
(А можно один вопрос на двоих - Зачем?)
А если ты такой свидомый, то тебе прямая дорога на наши металлургические заводы к печам. Не хватает рабочих рук, а умников выше крыши.
Если у тебя синий паспорт с тризубом , то ты - УКРАИНЕЦ , РУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ....
И она после этого едет , не смотря на то , что это не принесет очков ????
Думаю , она откажется от участия ...........
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