Кубок Кремля. Свитолина получила первый номер посева, Ястремская - 5-й

Вот это шутка! Обязательно запишу, чтоб не забыть. Для совсем детей природы: "встретиться" и "вст...

Игра с Пртугалией - это хороший экзамен и показатель, который покажет можем мы бороться или нет з...

Действительно колотуха. Штрафной был практически не берущийся мяч.

16:06 — Серж Пир

Под чеченом поди, работал Ты бегал на митинги дваждызаконтаченного с кипятильником ...

16:05 — Серж Пир

Слышь ватник, что тебя затрахал там вываркой, в которой тащили черный ящик от Ту-154? Тебя как ба...

16:05 — nomad

Стрелы не переводи. Я не шарился с кастрюлей на башке по улицам и площадям. Я работал...

16:04 — AlexMatroskin

За....ли !!! Если у тебя синий паспорт с тризубом , то ты - УКРАИНЕЦ , РУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ......