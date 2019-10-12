Кубок Кремля. Надежда Киченок вылетела в квалификации

Кстати Спонга оправдали, где-то читал, что дополнительные пробы ничего не показали... наверное не...

Дай ей Бог сил и здоровья. Она всю свою жизнь и здоровье посвятила для лечения своего сына от ле...

Ты бы Ярмолу понял... Чего же ты лично добился по сравнению с ним? С детства не люблю дегенератов...

20:24 — Axmetov1

С Португалией добились отличного результата и игра была очень достойна.Я очень жду ещё лучше резу...

20:22 — Axmetov1

Это в какой прошлый раз?Лиж бы ляпнуть