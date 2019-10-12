Кубок Кремля. Надежда Киченок вылетела в квалификации

Сегодня Надежда Киченок в первом раунде квалификации хардового турнира Кубок Кремля в Москве встречалась с местной теннисисткой Анастасией Захаровой.
Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах. Матча продолжался 1 час и 36 минут.
Квалификация. Первый раунд
Надежда Киченок (Украина) – Анастасия Захарова (Россия) – 4:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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