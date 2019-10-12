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Кубок Кремля. Надежда Киченок вылетела в квалификации

Украинка уступила Анастасии Захаровой

  • 12.10.2019 19:33
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
Кубок Кремля. Надежда Киченок вылетела в квалификации
© ITF. Надежда Киченок

Сегодня Надежда Киченок в первом раунде квалификации хардового турнира Кубок Кремля в Москве встречалась с местной теннисисткой Анастасией Захаровой.

Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах. Матча продолжался 1 час и 36 минут.

Квалификация. Первый раунд

Надежда Киченок (Украина) – Анастасия Захарова (Россия) – 4:6, 4:6

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 12.10.2019 20:08
    0
    Ще шматок гуано. Кому ти програло?
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 12.10.2019 20:08
    0
    Ще шматок гуано. Кому ти програло?
    Ссылка
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