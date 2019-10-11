Калинина и Надежда Киченок сыграют в квалификации Кубка Кремля

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Надежда Киченок сыграют в квалификации турнира серии Премьер в Москве.
Ангелина Калинина (№176 WTA) в первом раунде отборочного турнира сразится против Валентины Ивахненко из России (№217 WTA).
Надежда Киченок (№624 WTA), которая в этом году всерьез возобновила игры в одиночном разряде, сыграет против еще одной хозяйки кортов Анастасии Захаровой (№376 WTA).
Первые матчи с участием украинок состоятся в субботу, 12 октября.
Отметим, что в квалификации отсутствует швейцарка Белинда Бенчич, которой организаторы обещали выдать wild card.
Источник — Sport.ua
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