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Калинина и Надежда Киченок сыграют в квалификации Кубка Кремля

Украинки заявились на отбор Премьера в Москве

  • 11.10.2019 19:07
  • 802 просмотра
  • 2 комментария
Калинина и Надежда Киченок сыграют в квалификации Кубка Кремля
© БТУ. Ангелина Калинина
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Надежда Киченок сыграют в квалификации турнира серии Премьер в Москве.
 
Ангелина Калинина (№176 WTA) в первом раунде отборочного турнира сразится против Валентины Ивахненко из России (№217 WTA).
 
Надежда Киченок (№624 WTA), которая в этом году всерьез возобновила игры в одиночном разряде, сыграет против еще одной хозяйки кортов Анастасии Захаровой (№376 WTA).
 
Первые матчи с участием украинок состоятся в субботу, 12 октября.
 
Отметим, что в квалификации отсутствует швейцарка Белинда Бенчич, которой организаторы обещали выдать wild card.
 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vit18
      Vit18, 11.10.2019 20:13
    +1
    Чудово, сестри Кіченок до цього не втрачали цноти? Хто знає?
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 11.10.2019 19:20
    +3
    ватниц вычеркиваем из списка
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 11.10.2019 19:20
    +3
    ватниц вычеркиваем из списка
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 11.10.2019 20:13
    +1
    Чудово, сестри Кіченок до цього не втрачали цноти? Хто знає?
    Ссылка
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