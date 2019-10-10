Бенчич получила wild card в квалификацию Кубка Кремля

Швейцарка Белинда Бенчич, которая конкурирует с Элиной Свитолиной за поездку на Итоговый турнир, получила wild card в квалификацию Кубка Кремля.
«Как мы и предполагали, к нам обратились игроки первой десятки с просьбой предоставить им места в сетке непосредственно перед турниром. Речь идет, в первую очередь, о тех, кому понадобятся очки перед итоговым турниром года. Одним из таких игроков стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которой мы предоставили wild card квалификационного турнира, ей еще придется побороться за выход в основную сетку соревнований. Это делает наш турнир еще более интересным, говорит о том, что уже в первые выходные можно будет увидеть игру теннисисток самого высокого класса», - сказал директор женского турнира Алексей Селиваненко.
Напомним, для того чтобы обойти Свитолину в Чемпионской гонке, по результатам которой и будут отобраны восемь лучших теннисисток в Финал WTA, Бенчич нужно одержать победу на турнире в Москве. Более детальные расклады здесь.
Источник — ТАСС
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