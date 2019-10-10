Войти или Зарегистрироваться

Бенчич получила wild card в квалификацию Кубка Кремля

Швейцарская теннисистка остается в борьбе за Финал WTA

  • 10.10.2019 13:50
  • 390 просмотров
  • 0 комментариев
Бенчич получила wild card в квалификацию Кубка Кремля
© WTA. Белинда Бенчич
Швейцарка Белинда Бенчич, которая конкурирует с Элиной Свитолиной за поездку на Итоговый турнир, получила wild card в квалификацию Кубка Кремля.
 
«Как мы и предполагали, к нам обратились игроки первой десятки с просьбой предоставить им места в сетке непосредственно перед турниром. Речь идет, в первую очередь, о тех, кому понадобятся очки перед итоговым турниром года. Одним из таких игроков стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которой мы предоставили wild card квалификационного турнира, ей еще придется побороться за выход в основную сетку соревнований. Это делает наш турнир еще более интересным, говорит о том, что уже в первые выходные можно будет увидеть игру теннисисток самого высокого класса», - сказал директор женского турнира Алексей Селиваненко.
 
Напомним, для того чтобы обойти Свитолину в Чемпионской гонке, по результатам которой и будут отобраны восемь лучших теннисисток в Финал WTA, Бенчич нужно одержать победу на турнире в Москве. Более детальные расклады здесь.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТАСС

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности