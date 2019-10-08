Бенчич проиграла в Линце. Свитолина одной ногой в Финале WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич проиграла матч первого круга на турнире в Линце. Это означает, что на этой неделе очков она уже не заработает.

Напомним, швейцарка в паре с Кики Бертенс из Нидерландов (также играет в Линце) конкурируют с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной за две последних путевки на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Шэньчжэне.

Отметим, что Бертенс в Линце нужна только победа, иначе она вообще не добавит очков в Чемпионскую гонку. Победа в матче за титул принесет ей +100 очков.

Ситуация в Чемпионской гонке перед турниром в Линце:

7. Элина Свитолина – 3995

8. Серена Уильямс* – 3935

9. Кики Бертенс – 3870

10. Белинда Бенчич – 3705

* не заявлена ни на один турнир

После вылета Бенчич существует только один теоретический вариант, при котором Свитолина может оказаться за бортом Итогового турнира.

Для этого нужно, чтобы сошлись несколько событий:

1. Бертенс выиграла турнир в Линце.

2. В финале Кубка Кремля Бенчич обыграла Бертенс (швейцарка пока даже не заявлена на турнир в России).

3. Свитолина не вышла в полуфинал Кубка Кремля.

Тогда ситуация в Чемпионской гонке будет выглядеть следующим образом:

7. Белинда Бенчич – 4120

8. Кики Бертенс – 4095

9. Элина Свитолина – 3995

10. Серена Уильямс* – 3935

* не заявлена ни на один турнир

В случае, если второе условие будет выполнено, но Бертенс не выиграет турнир в Линце, у представительницы Нидерландов будет одинаковое количество очков со Свитолиной. В таком случае украинка будет выше из-за большего количества очков, заработанных на более важных турнирах: Grand Slam, Premier Mandatory и Premier 5 (3580 у Свитолиной против 2485 у Бертенс).

При любых других раскладах или Бертенс, или Бенчич, или обе сразу окажутся ниже Свитолиной в Чемпионской гонке и именно украинка поедет в Шэньжэнь.