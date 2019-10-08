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Бенчич проиграла в Линце. Свитолина одной ногой в Финале WTA

Только невероятный теоретический расклад может помешать украинке отобраться на Итоговый турнир

  • 08.10.2019 21:48
  • 6206 просмотров
  • 9 комментариев
Бенчич проиграла в Линце. Свитолина одной ногой в Финале WTA
© WTA. Элина Свитолина
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич проиграла матч первого круга на турнире в Линце. Это означает, что на этой неделе очков она уже не заработает.
 
Напомним, швейцарка в паре с Кики Бертенс из Нидерландов (также играет в Линце) конкурируют с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной за две последних путевки на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в Шэньчжэне. 
 
Отметим, что Бертенс в Линце нужна только победа, иначе она вообще не добавит очков в Чемпионскую гонку. Победа в матче за титул принесет ей +100 очков.
 
Ситуация в Чемпионской гонке перед турниром в Линце:
 
7. Элина Свитолина – 3995
8. Серена Уильямс* – 3935
9. Кики Бертенс – 3870
10. Белинда Бенчич – 3705
* не заявлена ни на один турнир
 
После вылета Бенчич существует только один теоретический вариант, при котором Свитолина может оказаться за бортом Итогового турнира.
 
Для этого нужно, чтобы сошлись несколько событий: 
 
1. Бертенс выиграла турнир в Линце.
2. В финале Кубка Кремля Бенчич обыграла Бертенс (швейцарка пока даже не заявлена на турнир в России).
3. Свитолина не вышла в полуфинал Кубка Кремля.
 
Тогда ситуация в Чемпионской гонке будет выглядеть следующим образом:
 
7. Белинда Бенчич – 4120
8. Кики Бертенс – 4095
9. Элина Свитолина – 3995
10. Серена Уильямс* – 3935
* не заявлена ни на один турнир
 
В случае, если второе условие будет выполнено, но Бертенс не выиграет турнир в Линце, у представительницы Нидерландов будет одинаковое количество очков со Свитолиной. В таком случае украинка будет выше из-за большего количества очков, заработанных на более важных турнирах: Grand Slam, Premier Mandatory и Premier 5 (3580 у Свитолиной против 2485 у Бертенс).
 
При любых других раскладах или Бертенс, или Бенчич, или обе сразу окажутся ниже Свитолиной в Чемпионской гонке и именно украинка поедет в Шэньжэнь.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 08.10.2019 23:11
    -2
    vital, 08.10.2019 22:25
    Після вильоту Бенчіч, Кікі була б дурною тратити сили в тому Лінці. Нідерландці краще злитися в першому ж раунді австрійського турніру. Титул (5 перемог у Лінці) це лише +100 очок у рейтинг Чемпіонської гонки для Кікі, а фінал Лінца (4 перемоги) - 0 очок у гонку. Як не крути, дуже великі ризики в Кікі потратити багато сил і нічого не набрати в Австрії. Краще вилетіти, відпочити, подивитися чи поїде Бенчіч у рашку. Якщо навіть поїде, то Бертенс достатньо не пустити Бенчіч у фінал і тоді Кікі на Підсумковому чемпі.
    А ще те, що Серена на данний час кваліфікується, а не Бертенс, яка може програти в Москві. Чи там легший турнір? Я не думаю, що Серені воно потрібно, але ж ніхто цього не знає, а тренер сказав, що може поїде, якщо потрапить
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    serega-2019
      serega-2019, 08.10.2019 23:06
    +1
    .. гарна новина !!
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    vizuals
    online
      vizuals, 08.10.2019 22:40
    +1
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.10.2019 22:25
    +6
    Після вильоту Бенчіч, Кікі була б дурною тратити сили в тому Лінці. Нідерландці краще злитися в першому ж раунді австрійського турніру. Титул (5 перемог у Лінці) це лише +100 очок у рейтинг Чемпіонської гонки для Кікі, а фінал Лінца (4 перемоги) - 0 очок у гонку. Як не крути, дуже великі ризики в Кікі потратити багато сил і нічого не набрати в Австрії. Краще вилетіти, відпочити, подивитися чи поїде Бенчіч у рашку. Якщо навіть поїде, то Бертенс достатньо не пустити Бенчіч у фінал і тоді Кікі на Підсумковому чемпі.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 08.10.2019 22:13
    -4
    Golhrenshtanga, 08.10.2019 21:52
    Так слить матч,это нужно уметь
    Контора рулит.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 08.10.2019 22:10
    +4
    Vladdal, 08.10.2019 21:52
    Я в чудеса не верю. Пожалуй, Элине можно в Москву не ехать.
    Только можно заменить на нужно.
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    Wvc
      Wvc, 08.10.2019 22:07
    +6
    Vladdal, 08.10.2019 21:52
    Я в чудеса не верю. Пожалуй, Элине можно в Москву не ехать.
    Якщо Бертнес Лінц не візьме, тоді можна.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.10.2019 21:52
    +7
    Я в чудеса не верю. Пожалуй, Элине можно в Москву не ехать.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.10.2019 21:52
    +2
    Так слить матч,это нужно уметь
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 08.10.2019 21:52
    +7
    Я в чудеса не верю. Пожалуй, Элине можно в Москву не ехать.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.10.2019 22:25
    +6
    Після вильоту Бенчіч, Кікі була б дурною тратити сили в тому Лінці. Нідерландці краще злитися в першому ж раунді австрійського турніру. Титул (5 перемог у Лінці) це лише +100 очок у рейтинг Чемпіонської гонки для Кікі, а фінал Лінца (4 перемоги) - 0 очок у гонку. Як не крути, дуже великі ризики в Кікі потратити багато сил і нічого не набрати в Австрії. Краще вилетіти, відпочити, подивитися чи поїде Бенчіч у рашку. Якщо навіть поїде, то Бертенс достатньо не пустити Бенчіч у фінал і тоді Кікі на Підсумковому чемпі.
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 08.10.2019 22:07
    +6
    Vladdal, 08.10.2019 21:52
    Я в чудеса не верю. Пожалуй, Элине можно в Москву не ехать.
    Якщо Бертнес Лінц не візьме, тоді можна.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 08.10.2019 22:10
    +4
    Vladdal, 08.10.2019 21:52
    Я в чудеса не верю. Пожалуй, Элине можно в Москву не ехать.
    Только можно заменить на нужно.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 08.10.2019 21:52
    +2
    Так слить матч,это нужно уметь
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 08.10.2019 23:06
    +1
    .. гарна новина !!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.10.2019 22:40
    +1
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