Цуренко официально завершила сезон

30-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая на данный момент 73-ю позицию в рейтинге WTA, завершила сезон. Цуренко снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе. На последних турнирах Леся не выступала из-за травмы локтя.
Напомним, что в январе украинка стала финалисткой Премьера в Брисбене и после этого турнира не провела ни одного четвертьфинала за сезон.
Свой последний турнир Цуренко сыграла в августе, когда проиграла во втором круге соревнований в Вашингтоне и затем вынуждена была пропустить US Open.
Источник — Большой теннис Украины
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