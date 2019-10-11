Цуренко официально завершила сезон

30-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая на данный момент 73-ю позицию в рейтинге WTA, завершила сезон. Цуренко снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе. На последних турнирах Леся не выступала из-за травмы локтя.

Напомним, что в январе украинка стала финалисткой Премьера в Брисбене и после этого турнира не провела ни одного четвертьфинала за сезон.