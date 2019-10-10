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Мария ШАРАПОВА: «Огонь во мне еще жив»

Россиянка пока не планирует завершать карьеру

  • 10.10.2019 19:13
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Мария ШАРАПОВА: «Огонь во мне еще жив»
© WTA. Мария Шарапова

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в интервью официальному сайту турнира WTA в Линце рассказала о том, когда завершит карьеру:

«Я уже близка к полному восстановлению, просто требуется чуть больше времени. Возможно, сыграю на следующей неделе. Проверю плечо парой тренировочных сетов. Но я не тороплюсь. Главная цель – выздороветь и хорошо подготовиться к сезону 2020.

Огонь во мне еще жив. Я знаю, что мне нужно для успеха. Но я хочу дать своему телу наилучший шанс. Когда я победила в Линце в 2006-м, то даже не думала, что буду играть до сих пор. Я люблю этот спорт, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я ближе к завершению карьеры, чем раньше, но кто знает, что готовит будущее».

Напомним, на US Open-2019 Шарапова вылетела от Серены Уильямс.

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