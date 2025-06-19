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Англия
19 июня 2025, 19:21 | Обновлено 19 июня 2025, 19:29
4809
1

Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика

Скорее всего, будет дисквалификация и обращение в CAS

19 июня 2025, 19:21 | Обновлено 19 июня 2025, 19:29
4809
1
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В большом материале авторитетного ресурса The Athelic эксперты назвали самый реальный исход допинг-дела вингера Челси Михаила Мудрика.

Ожидается, что все пойдет по пути бывшей теннисистки Марии Шараповой, которая из-за применения мельдония получила дисквалификацию на два года.

Шарапова признала наличие запрещенных веществ, но сумела доказать, что они попали в кровь без ее ведома (препарат давал врач, не предупредив спортсменку).

Это похоже на ситуацию Мудрика. Ранее была информация, что запрещенный препарат мог попасть в кровь футболиста после уколов в сборной Украины.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил дисквалификацию Шараповой с двух лет до 15 месяцев, постановив, что теннисистка не принимала мельдоний умышленно.

Правда, в случае с Мудрика максимальный срок дисквалификации может составить 4 года.

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допинг Футбольная ассоциация Англии Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Мария Шарапова
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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MIRRA
Завжди винен лікар... з отаннього Бєсєдіну вроді переплутав таблетку в штанах....
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