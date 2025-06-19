Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика

В большом материале авторитетного ресурса The Athelic эксперты назвали самый реальный исход допинг-дела вингера Челси Михаила Мудрика.

Ожидается, что все пойдет по пути бывшей теннисистки Марии Шараповой, которая из-за применения мельдония получила дисквалификацию на два года.

Шарапова признала наличие запрещенных веществ, но сумела доказать, что они попали в кровь без ее ведома (препарат давал врач, не предупредив спортсменку).

Это похоже на ситуацию Мудрика. Ранее была информация, что запрещенный препарат мог попасть в кровь футболиста после уколов в сборной Украины.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил дисквалификацию Шараповой с двух лет до 15 месяцев, постановив, что теннисистка не принимала мельдоний умышленно.

Правда, в случае с Мудрика максимальный срок дисквалификации может составить 4 года.