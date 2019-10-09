Тяньцзинь. Бондаренко с двумя баранками проиграла парный матч

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла стартовый матч парного разряда на турнире WTA международной серии в Тяньцзине.
В поединке первого круга украинка в дуэте с Ариной Родионовой из Австралии без шансов уступила японской паре Нао Хибино / Мию Като.
Тяньцзинь. Первый круг
Катерина Бондаренко / Арина Родионова – Нао Хибино / Мию Като – 0:6, 0:6
Источник — Sport.ua
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