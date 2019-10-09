Тяньцзинь. Бондаренко с двумя баранками проиграла парный матч

Эта игра "более крутая", чем Россия -Шотландия,

Д.Леви и Моур несовместимы,к примеру Почеттино не влияет на трансферы контракты(кого дают с теми ...

Прикольно выглядят Нойок с Фреди Меркюри. Ну и Миля в шубе от Суркиса.

Это хорошо, но почему нет Абдуллаева? Он же сейчас лучший в молодежку Шахтера.

Очень трудно будет -Венгры были посеяны, как и Мексика,Чехия, Румыния,Автралия(хазяйка),Бразилия ...

10:24 — ALM

"Следите ли вы за чемпионатом Беларуси? И есть ли шансы у игроков «Динамо-Брест» попасть в сборну...

10:14 — Istm

важливо, щоб не "допрацьовував", а працював. І думав весь цей час не про Мілан, а про національну...