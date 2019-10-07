Тяньцзинь. Бондаренко проиграла в первом круге

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла первый матч одиночного разряда на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
На старте соревнований 33-летняя украинка уступила британке Хизер Уотсон (№125 WTA).
Тяньцзинь. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Хизер Уотсон (Британия) – 4:6, 6:7(3)
Отметим, что Катерина продолжит борьбу в Тяньцзине в парном разряде в дуэте с Ариной Родионовой из Австралии.
Напомним, это второй матч в одиночном разряде и второе поражение Бондаренко по возвращению в тур после рождения второго ребенка. Ранее она проиграла в первом круге турнира в Ташкенте.
Источник — Sport.ua
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