Тяньцзинь. Бондаренко проиграла в первом круге

Вы хотите чтоб футболисты вообще молчали? У кого тогда что-то узнавать из первых рук?

как раньше говорил часто Блохин: судья спортил игру.

главный арбитр поединка Андрей Коваленко - есть киллер, точно исполнивший заказ. В предыдущем пое...

12:52 — Robert Monroe

По поводу ошибки судьи. Руки не было? А это тогда что на стоп-кадре? https://i.ibb.co/x78tmkM/33...

12:41 — Robert Monroe

Раскрылись и побежали ещё до пенальти, сразу после удаления Шепелева.