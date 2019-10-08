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Бондаренко/Родионова – Хибино/Като. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Ташкенте

  • 08.10.2019 21:15
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Бондаренко/Родионова – Хибино/Като. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катерина Бондаренко
В среду, 9 октября, украинская теннисистка Катерина Бондаренко проведет матч парного разряда на турнире WTA международной серии в Тяньцзине.
  
В поединке первого круга украинка в дуэте с Ариной Родионовой из Австралии сразится против японской пары Нао Хибино / Мию Като.
 
Встреча пройдет вторым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.
 

Ранее Бондаренко завершила выступления в одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

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