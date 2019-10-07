Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 103 позиции

Когда вся страна видит, что пенальти нет, а три судьи видят другое, это же не просто так, ну отст...

09:52 — AdvocatusDei

действительно...

09:52 — AdvocatusDei

действительно..

09:50 — Sunrise

Если бы Шахтер играл всегда честно без волейбола и +12 на старте чемпионата от Мариуполя вы бы ещ...

09:48 — jekаfunny

Так не кротам кого-то судить , вот о чем речь