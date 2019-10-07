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Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 103 позиции

В первой десятке обошлось без изменений

  • 07.10.2019 08:45
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Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 103 позиции
© Федерация тенниса Казахстана. Илья Марченко
На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира категории ATP 500 в Токио и в Пекине. В Японии легко победил Новак Джокович, который укрепился на первой строчке мирового рейтинга. В Китае победу праздновал Доминик Тим, который одолел в матче за титул Стефаноса Циципаса.
 
В целом, это не повлияло на распределение мест в первой десятке, но после Мастерса в Шанхае перестановки должны быть.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то Илья Марченко после выигрыша челленджера в Казахстане начал свой путь к более высоким местам, добавив 103 позиции. Также поднялся на две строчки и Сергей Стаховский. Владислав Орлов, Никита Маштаков, Алексей Крутых и Виталий Сачко обновили рекорды. 
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
 
 
В Чемпионской гонке есть небольшие изменения. Александр Зверев поднялся в топ-8, но разрывы в этой части рейтинга минимальные и пока еще очень много теннисистов претендуют на поездку в Лондон.
 
Чемпионская гонка ATP
 
 
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Источник — Sport.ua

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