Джокович стал победителем турнира в Токио

Есть уже давно много лучше Бойко

15:42 — sanitarium

В общем всё понятно, так называемый "Днепр" не команда. Очередной поставщик очков для первой трой...

15:41 — SamojlovS

А сейчас Шахтер малость жестковато сыграл (почти впервые в матче, но ряд желтых ему все равно наш...

15:40 — SamojlovS

Не, похоже просто Михайленко и Михайличенко одними конспектами (ВВЛ) пользуются, вот и ставят ком...

15:39 — Семен Фонсеко

везет пока шахтеру, долго ли еще так будет? Сейчас днепр добьет копанку, а денисов с леоненко рас...

15:34 — SamojlovS

А получил бы не сейчас, а минут 20-30 назад Когут желтую, как заслуживал, глядишь и не пошел бы в...

15:34 — Ruud

чемпионат перестает быть интересным

15:33 — SamojlovS

Выбивая мяч один игрок Днепра попадает в руку другому (стоял в 3-х метрах). Но это же не пенальти...

15:31 — SamojlovS

О как же красиво падает Супряга! И почему арбитр не реагирует? Может, просто до ворот Шахтера дал...

15:30 — SamojlovS

Это называется "Я (арбитр) - "в жопу" принципиальный (ничего, что только в одну сторону )?"