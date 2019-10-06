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Джокович стал победителем турнира в Токио

В матче за титул сербский теннисист легко разобрался с Джоном Миллманом из Австралии

  • 06.10.2019 15:18
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Джокович стал победителем турнира в Токио
© ATP. Новак Джокович
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович выиграл турнир категории ATP 500 в Токио.
 
В матче за титул серб легко разобрался с Джоном Миллманом из Австралии (№80 ATP).
 
Токио. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Джон Миллман (Австралия) – 6:3, 6:2
 
Отметим, что Новак выиграл уже четвертый титул в сезоне и 76-й – в карьере. Из ныне играющих теннисистов больше только у Рафаэля Надаля (84) и Роджера Федерера (102). 
 
Для 30-летнего Милмана это был второй финал в карьере, оба он проиграл. С понедельника Джон поднимется на 22 позиции в мировом рейтинге.
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Источник — Sport.ua

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