Джокович стал победителем турнира в Токио

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович выиграл турнир категории ATP 500 в Токио.
В матче за титул серб легко разобрался с Джоном Миллманом из Австралии (№80 ATP).
Токио. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Джон Миллман (Австралия) – 6:3, 6:2
Отметим, что Новак выиграл уже четвертый титул в сезоне и 76-й – в карьере. Из ныне играющих теннисистов больше только у Рафаэля Надаля (84) и Роджера Федерера (102).
Для 30-летнего Милмана это был второй финал в карьере, оба он проиграл. С понедельника Джон поднимется на 22 позиции в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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