Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине

Австрийский теннисист Доминик Тим (№5 ATP) стал победителем турнира категории ATP 500 в Пекине.

В матче за титул австриец одолел Стефаноса Циципаса из Греции (№7 ATP).

Пекин. Финал

Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 6:4, 6:1

Для Тима это четвертый титул в сезоне и пятнадцатый в карьере. Со следующей недели он укрепит позицию, приблизившись на расстояние в 140 очков в четвертому месту. Также отметим, что Доминик стал пятым теннисистом, который отобрался на Итоговый турнир ATP.

Циципас в 2019 году сыграл уже пятый финал и в трех из них проиграл. С понедельника он также сохранит свою позицию. В Чемпионской гонке Стефанос занимает шестое место, но пока не гарантировал себе поездку в Лондон.