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Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине

Австриец выиграл четвертый титул в сезоне

  • 06.10.2019 17:06
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Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине
© ATP. Доминик Тим
Австрийский теннисист Доминик Тим (№5 ATP) стал победителем турнира категории ATP 500 в Пекине.
 
В матче за титул австриец одолел Стефаноса Циципаса из Греции (№7 ATP).
 
Пекин. Финал
Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 6:4, 6:1
 
Для Тима это четвертый титул в сезоне и пятнадцатый в карьере. Со следующей недели он укрепит позицию, приблизившись на расстояние в 140 очков в четвертому месту. Также отметим, что Доминик стал пятым теннисистом, который отобрался на Итоговый турнир ATP.
 
Циципас в 2019 году сыграл уже пятый финал и в трех из них проиграл. С понедельника он также сохранит свою позицию. В Чемпионской гонке Стефанос занимает шестое место, но пока не гарантировал себе поездку в Лондон. 
 
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Источник — Sport.ua

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