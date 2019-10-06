Тим обыграл Циципаса в финале турнира в Пекине

Австрийский теннисист Доминик Тим (№5 ATP) стал победителем турнира категории ATP 500 в Пекине.
В матче за титул австриец одолел Стефаноса Циципаса из Греции (№7 ATP).
Пекин. Финал
Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 6:4, 6:1
Для Тима это четвертый титул в сезоне и пятнадцатый в карьере. Со следующей недели он укрепит позицию, приблизившись на расстояние в 140 очков в четвертому месту. Также отметим, что Доминик стал пятым теннисистом, который отобрался на Итоговый турнир ATP.
Циципас в 2019 году сыграл уже пятый финал и в трех из них проиграл. С понедельника он также сохранит свою позицию. В Чемпионской гонке Стефанос занимает шестое место, но пока не гарантировал себе поездку в Лондон.
Ранее Джокович стал победителем турнира в Токио.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.